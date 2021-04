Lunghe code alla Schiranna per il vaccino, aperte 18 linee vaccinali

Nonostante il potenziamento delle linee vaccinali, all’hub della Schiranna questo pomeriggio è stato molto complicato. Le code di persone convocate in attesa si sono allungate sino al parcheggio. Tante le proteste per le condizioni di attesa pesanti.

Le linee attive questa mattina erano 12. Dal primo pomeriggio, si sono registrati i primi rallentamenti che sono andati ampliandosi sino creare code sin dal parcheggio con tempi d’attesa oltre l’ora.

Per far fronte alla mole di lavoro, la Sette Laghi ha attivato altre 6 linee vaccinali.

Questa settimana, sono ancora convocati sono soprattutto gli over 70 per i quali è previsto il vaccino Astrazeneca e i pazienti fragili che non rientrano tra quelli vulnerabili.