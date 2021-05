Balocchi, scoperte e creatività nel weekend dei bambini

Tanto sole e poche nuvole in questo ultimo fine settimana di maggio che si apre venerdì 28 con tanti incontri e si chiude domenica tra gite e spettacoli, dopo un sabato che pure offre il ritorno di eventi dedicati al gioco e alle famiglie, per condividere insieme ai figli momento di creatività, scoperta e spensieratezza.

GIOCHI E LABORATORI

Castiglione Olona: sabato torna il “Borgo dei Balocchi” con molti appuntamenti nel centro del paese dedicati a famiglie e bambini, alla scoperta della cultura e delle tradizioni di una volta – Leggi l’articolo

Varese: Un’estate di laboratori d’arte e creatività con Villa Panza Kids

Il nuovo ciclo di 9 incontri dedicati ai bambini partirà domenica 30 maggio con My door, inspirato a Chiara Dynys, protagonista della mostra Sudden time > Scopri la rassegna

Luino: inaugurata a Luino la ruota panoramica. Ci sono 22 le cabine che si elevano fino a 35 metri di altezza. Il biglietto costa 7 euro ma per residenti e minori 5. Ulteriore agevolazione per i bambini residenti > Scopri di più

STORIE E SPETTACOLI

Cantello: la rassegna “Piambello dal vivo” arriva a Lavena Ponte Tresa sabato pomeriggio con “100% Paccottiglia”, uno spettacolo gratuito di clown, teatro fisico, magia comica, giocoleria e acrobatica eccentrica per un pomeriggio di grandi risate (per grandi e bambini) con Francesco ed Alessandro, due artisti torinesi molto divertenti e fantasiosi > Tutti i dettagli

Besozzo: la nona e ultima favola raccontata con l’arte della nonna (ed ex docente) Angela Fiegna si intitola “Con Kandinskij nei paesi della fantasia”. 23 coloratissime tele del precursore e fondatore della pittura astratta raccontano una storia originale, nata per avvicinare i bambini all’arte > Leggi qui

IN NATURA

Biandronno: sabato e domenica per grandi e piccoli all’Isolino Virginia. Riprendono le visite al Bene Unesco sul lago di Varese con le visite guidate proposte da Archeologistics, tra novità e scoperte archeologiche > Come partecipare

Barasso-Comerio: ogni fine settimana, sino a ottobre inoltrato, gli speleologi propongono visite guidate alla Grotta Remeron di Comerio con partenza dall’ex colonia Rossi di Barasso > Leggi qui

Lago Maggiore: per le Isole Borromee sul Lago Maggiore la stagione inizia con l’apertura nei soli fine settimana del mese di maggio e proseguirà da giugno con possibilità di ingresso anche infrasettimanale – Leggi l’articolo

Oasi Zegna: Questa stagione è uno dei momenti migliori per scoprire l’Oasi Zegna. Ecco le iniziative in programma nei weekend, tra arte e natura > Qui tutte le info

Via Francisca del Lucomagno: la Lombardia da Nord a Sud lungo i sentieri della Via Francisca del Lucomagno. A piedi, in bici o special bike tra arte, natura, spiritualità alla scoperta di parchi, siti Unesco, laghi e ciclovie; perfetta come gita del week end o come viaggio di più giorni è la soluzione slow per scoprire il bello che ci circonda > Leggi l’articolo

LIBRI

Si legge perché… i libri sono una cura: La voce umana è una delle medicine più potenti per uno spettro di malattie estremamente vasto”, spiega Betty Colombo citando un aneddoto del pedagogista Daniele Novara > Guarda qui

Mamma scegliamo un libro? : la libraia Laura Orsolini propone a ai ragazzi due libri “urgenti: un noto scrittore che debutta nella letteratura per ragazzi e una storia vera di bullismo che è un’autobiografia > Le recensioni

Varese: “Il bosco delle sette querce” è una storia di amicizia e sostenibilità a fumetti pubblicata da Nomos Edizioni con il supporto di Pallacanestro Varese e del Gruppo Fnm i cui protagonisti sono tre ragazzi sensibili alla bellezza della natura e alla sostenibilità ambientale > Scopri di più

Malnate: diverse realtà malnatesi hanno contribuito a creare una lettura speciale dell’albo illustro “Primavera” di Leo Lionni e Julie Hamilton, dove ogni pagina è inserita nel giusto contesto fiabesco di primavera in fiore, scovato “sotto casa” > L’idea

Varese: dal blog al libro, è fresco di stampa “Le ricette di Nino” a cura della nutrizionista Laura Sciacca per bambini per un approccio al cibo divertente, sano ed equilibrato con immagini ricche di dettagli e fantasia > Scopri di più

MOSTRE E MUSEI

Tradate: tutte le opere realizzate dai ragazzi per il progetto “Escape Classroom” rimarranno visibili alla comunità presso la biblioteca Frera fino al 12 giugno > L’iniziativa

Somma Lombardo: tra i primi a riaprire il museo di Volandia ha in serbo per i bambini un nuovo gonfiabile posizionato nell’area esterna che va ad aggiungersi a quello già presente nell’area giochi interni > Qui tutte le info

Meina (VCO): il “Cultural park” del Museo di Meina ha diverse proposte per grandi e piccini, sempre e solo su prenotazione. In particolare nella kids-area, bambini e ragazzi potranno realizzare disegni a tema che si animeranno davanti ai loro occhi in un grande acquario virtuale > Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

Varese: da Ostia a Varese, ai Fridays for school il progetto che ribalta la scuola e la porta fuori. Lo raccontano in sala Montanari venerdì 28 maggio il maestro Paolo Mai, fondatore dell’Asilo nel bosco, la docente Francesca Antonacci e i maestri di “Una scuola” del IC Varese1 – Leggi l’articolo

Gallarate: nasce dalla collaborazione tra il Sistema bibliotecario Panizzi e Nati per leggere un nuovo servizio dedicato alla lettura per bambini, help desk digitale che permette ai genitori di avere informazioni e consigli > Scopri di più

Per tutti: apre al Maga l’attesa mostra sugli Impressionisti, diversi itinerari da fare a piedi i in bicicletta e poi si torna al cinema in questo weekend di primavera ricco di eventi > Cosa fare nel weekend