Un pieno di arte, natura ed eventi in questo weekend di primavera

Il sole farà capolino tra le nuvole ma nel complesso sarà un caldo weekend di primavera. Riprendono le visite guidate all’Isolino Virginia e al Maga di Gallarate apre al pubblico l’attesa mostra sugli Impressionisti. Diversi gli itinerari organizzati da fare in bici o a piedi. Novità anche in libreria e sul palco

METEO

PREVISIONI – Sole e nuvole e qualche pioggia nel fine settimana. Tempo prevalentemente soleggiato con qualche nuvola e possibili piogge sabato pomeriggio – Leggi l’articolo

EVENTI

VARESE – Da Ostia a Varese: il progetto che ribalta la scuola e la porta fuori. Ai Fridays for school venerdì 28 maggio il maestro Paolo Mai, fondatore dell’Asilo nel bosco, la docente Francesca Antonacci e i maestri di “Una scuola” del IC Varese1 – Leggi l’articolo

VARESE – Sabato e domenica per grandi e piccoli all’Isolino Virginia. Riprendono le visite al Bene Unesco sul lago di Varese con le visite guidate proposte da Archeologistics, tra novità e scoperte archeologiche – Leggi l’articolo

SALUTE – In piazza le gardenie per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla. La manifestazione “Bentornata Gardensia” si svolge venerdì 28, sabato 29 e si conclude domenica 30 maggio – Leggi l’articolo

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona torna il “Borgo dei Balocchi”. Molti appuntamenti in programma per sabato 29 maggio nel centro del paese dedicati a famiglie e bambini, alla scoperta della cultura e delle tradizioni di una volta – Leggi l’articolo

ARTE

GALLARATE – Dove nasce la modernità: la mostra al Maga di Gallarate racconta gli impressionisti. Quadri, sculture, acqueforti, ceramiche conducono in un percorso nel mezzo secolo che portò l’arte dalla dimensione del mito alla modernità – Leggi l’articolo

GALLARATE – Cura e medicina nella mostra “Historia” di Francesco Bertocco. Dal 29 maggio al 1° agosto 2021, il Museo Maga di Gallarate ospita la mostra Historia, un’indagine sulla storia della medicina cilena – Leggi l’articolo

JERAGO CON ORAGO – L’arte del fumetto: il festival Mulini letterari porta a Jerago il disegnatore di Dylan Dog. Venerdì 28 maggio, alle 18 al Parco Onetto, incontro sul fumetto con Corrado Roi, disegnatore di Dylan Dog – Leggi l’articolo

LAVENO MOMBELLO – Un Inferno di 50 metri quadri per i 700 anni della scomparsa di Dante. L’installazione “Inferno 3000” è stata realizzata nella sala consigliare del Comune, in occasione dei 700 anni della scomparsa di Dante Alighieri, curata da Carla Tocchetti – Leggi l’articolo

VARESE – Art Happening secondo appuntamento in Piazza Carducci. Sabato 29 maggio le performance di Beatrice Orsini, Elisabetta Ubezio con Valerio Incerto, e Riccardo Giuseppe Mereu – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Gli scatti di Francesca Catellani allo Spazio Farioli. La mostra fotografica in corso fino al 30 maggio si inserisce nell’ambito della prima edizione di “Insight foto Festival” – Leggi l’articolo

CINEMA E TEATRO

VARESE – Al Cinema Nuovo il film dedicato a Greta Thunberg. La proiezione del documentario di Nathan Grossman è in programma per venerdì 28 maggio, alle 19 e 30. Presente anche Friday For Future Varese – Leggi l’articolo

VARESE – Una serata lunare con il cineforum di “Apollo 13”. Sabato 29 maggio la Società Astronomica G.V.Schiaparelli lo riproporrà al pubblico con la presentazione dell’esperto di storia dell’astronautica Giuseppe Palumbo – Leggi l’articolo

VALCERESIO – Internet, social e clown: il teatro di “Piambello dal vivo” a Cantello e Lavena Ponte Tresa. La rassegna questa settimana propone due nuovi appuntamenti nel weekend: a Cantello e a Lavena Ponte Tresa – Leggi l’articolo

LIBRI

VARESE – Enrico Parravicini presenta il suo nuovo libro al battistero di Velate. Appuntamento con l’autore de “L’oste ubriaco e altre storie” con la conduzione di Carla Tocchetti e il chitarrista Giulio Tampalini. Prenotazione obbligatoria – Leggi l’articolo

VARESE – “Varese 2051” alla Ubik di Varese. La presentazione del libro scritto a quattro mani da Cesare Chiericati e Antonio Martina si terrà sabato 29 maggio alle 11. Condurrà il giornalista Antonio Franzi – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Dal giallo alla storia, fino alla fotografia. Gli appuntamenti da Boragno a Busto Arsizio. La libreria storica bustocca prosegue il suo ricco programma di eventi culturali con nuovi appuntamenti in presenza – Leggi l’articolo

VARESE – Viaggio nelle poesie di Hernandez tradotte da Piero Chiara. Appuntamento domenica 30 maggio alle 17 al Salone Estense di Varese – Leggi l’articolo

MUSICA

MILANO – Un fine settimana all’insegna del pianoforte per la 30° edizione del festival Milano Musica. Si conclude nel fine settimana all’Auditorium San Fedele la prima parte del festival Milano Musica “D’un comune sentire” – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Torna a Busto Arsizio la grande musica col pubblico di BA Classica. Dal 29 maggio al 6 giugno dieci concerti in presenza con grandi nomi della musica classica e l’orchestra Sinfonica del Conservatorio di Novara – Leggi l’articolo

ITINERARI

CUASSO AL MONTE – Camminata al Parco del Campo dei Fiori: un trekking con il Parco 5 Vette. Domenica 30 maggio una bella escursione nel verde delle montagne varesine, con partenza da Ganna o da Brinzio – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – La Compostela in Lombardia: camminata giacobea da Busto Arsizio a Saronno. Domenica 30 maggio l’Associazione Cammino di Sant’Agostino proporrà la quarta uscita a piedi dell’anno – Leggi l’articolo

VALLE OLONA – Domenica in bici in valle Olona sognando il treno. L’associazione Amici della Ferrovia della Valmorea organizza per domenica 30 maggio una biciclettata in valle Olona alla riscoperta del passato della linea ferroviaria – Leggi l’articolo

VOGOGNA (VCO) – Anche Vogogna tra i migliori borghi del Piemonte. Sette le località piemontesi che hanno conquistato il primato per il miglior rapporto tra offerta culturale e impatto ambientale – Leggi l’articolo

CONTEST

CASORATE SEMPIONE – MALPENSA – La fotografia racconta la brughiera, scrigno di natura e storia intorno a Malpensa. “Schegge di brughiera” è il contest aperto fino al 30 giugno. Sabato un workshop gratuito con Susy Mezzanotte – Leggi l’articolo

PORTO CERESIO – Torna il concorso internazionale “Ceresio in giallo”. Il concorso, a partecipazione gratuita, è aperto a romanzi e racconti, editi e inediti, di genere giallo, thriller, noir e poliziesco e conta tre macro sezioni. Iscrizioni entro ottobre 2021 – Leggi l’articolo

