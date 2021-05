I fiori colorano questo weekend tra esposizioni, feste ed eventi

Il tempo in questo fine settimana farà i capricci ma non facciamoci scoraggiare perché gli eventi on line e off line sono tanti e per tutti i gusti

METEO

PREVISIONI – Weekend con un po’ di pioggia e neve in montagna. Ancora instabilità per questo fine settimana. Oltre i duemila metri è prevista qualche nevicata e le temperature si abbasseranno – Leggi l’articolo

EVENTI

INDUNO OLONA – A Induno Olona torna la Festa delle Rose, con un’edizione speciale in presenza e online. Da venerdì 21 a domenica 23 maggio tante iniziative per l’edizione 108 della tradizionale festa indunese – Leggi l’articolo

BARASSO/COMERIO – Riapre la grotta Remeron. Dal prossimo weekend – Sabato 22 e domenica 23 maggio – sino a ottobre inoltrato, tornano le visite guidate alla Grotta Remeron di Comerio. Partenza dall’ex colonia Rossi di Barasso – Leggi l’articolo

VARESE – Ai Fridays for school Giampiero Monaca con BimbiSvegli e l’approccio Reggio Children. L’appuntamento con i racconti della scuola pubblica che cambia venerdì 21 maggio alle ore 17 in Sala Montanari per genitori e insegnanti – Leggi l’articolo

UNIVERSITÀ – I viaggi nell’aldilà di Dante e Maometto: due mondi a confronto all’Università dell’Insubria. Venerdì 21 maggio un convegno organizzato dal Centro per le Storie locali e dal Progetto Filis, patrocinato dal Ministero della Cultura e dedicato all’islamista varesino Nino De Falco. Tra i relatori, coordinati dal professor Gianmarco Gaspari, Carlo Ossola e Younis Tawfik; saluto iniziale del rettore Angelo Tagliabue – Leggi l’articolo

VARESE – Domenica Varese rende omaggio a Falcone e all’onorevole Zamberletti. Due diversi momenti a Palazzo Estense: la commemorazione nel giorno della strage di Capaci e la presentazione del libro sull’onorevole che creò la Protezione Civile – Leggi l’articolo

RSCALDINA – La magia Mokha arriva a Rescaldina. Sabato 22 maggio, all’interno del Rescaldina Village, in Via Fratelli d’Italia 21, apre la Mokha Uno, che rappresenta il primo passo del progetto franchising di Mokha – Leggi l’articolo

GOLASECCA – A Golasecca l’estate caraibica sulle rive del Ticino: riapre la “Playa del Sueño by Melissa”. L’inaugurazione venerdì 21 maggio, la spiaggia sarà aperta per tutta l’estate fino al 15 settembre. Location in stile caraibico con chiringuito, sdraio e ombrelloni allestita nel rispetto delle norme – Leggi l’articolo

ITINERARI

LEGGIUNO – Riapre l’Eremo di Santa Caterina, una delle “meraviglie” del Varesotto. Lunedì 17 maggio inizia la nuova stagione turistica con diverse novità per accogliere i visitatori in sicurezza ma anche casse automatiche e audioguide – Leggi l’articolo

VALLE OLONA – BicicliAmo lungo l’Olona, una domenica alla scoperta di un fiume speciale. Domenica 23 maggio, con partenza da Parabiago, l’edizione 2021 di BicicliAmo, per scoprire angoli particolari dell’Olona e nuovi progetti di riqualificazione – Leggi l’articolo

TURISMO – La straordinaria fioritura della Conca dei Rododendri all’Oasi Zegna. Questa stagione è uno dei momenti migliori per scoprire l’Oasi Zegna. Ecco le iniziative in programma nei weekend, tra arte e natura – Leggi l’articolo

LAGO MAGGIORE – Verbano e dintorni: dove ammirare le più belle fioriture primaverili – Leggi l’articolo

ARTE E FOTOGRAFIA

VARESE – Villa Panza riparte con la mostra “Sudden Time”. Dopo cinque mesi di chiusura del bene del FAI-Fondo Ambiente Italiano, il museo di arte contemporaneo di Varese riprende le attività. In mostra le opere di Chiara Dynys e Sean Shanahan – Leggi l’articolo

VARESE – Beyond Light, in mostra alla Galleria Punto sull’Arte le opere di Ernesto Morales. Il famoso artista argentino Ernesto Morales, dopo aver esposto in mostre in tutto il mondo, arriva a Varese per la sua prima personale che sarà inaugurata sabato 22 maggio – Leggi l’articolo

VARESE – La fotografia contemporanea “invade” Varese con Insight Foto Festival. Otto le sedi che dal 21 al 30 maggio, nel weekend, ospiteranno mostre, libri d’artista, proiezioni, talk, performance artistiche e visite guidate dedicate alla fotografia – Leggi l’articolo

VARESE – L’arte torna a germogliare nell’Orto di via Bagaini. Tre opere un nuovo manto erboso per lo spazio espositivo a cielo aperto – Leggi l’articolo

TURISMO – Una mostra racconta “L’invenzione dell’Isola Bella” del Lago Maggiore. Dal 1 giugno i beni del circuito Borromeo riaprono al pubblico anche in settimana. L’evento della stagione è la mostra dedicata a Vitaliano VI – Leggi l’articolo

LIBRI

VARESE – “Caro Fritz” al Salone Estense l’incontro con Roberta Piliego. Sabato 22 maggio la scrittrice e counselor presenterà il suo libro autobiografico dove racconta il suo incontro con la malattia. L’evento organizzato dall’associazione Sulle Ali – Leggi l’articolo

VARESE – “Non sono canzonette”, un libro per ricordare Maniglio Botti. Un anno fa ci lasciava il giornalista gentiluomo. Le Edizioni il Cavedio gli dedicano un libro in cui quattordici autori si ispirano a canzoni e cantanti – Leggi l’articolo

BESNATE – Besnate, il fantasy in una Rsa: Luca Lodi presenta “Lunafasia – la magica notte di un Oss”. Sabato 22 maggio a Besnate la presentazione dell’autore, Luca Lodi, di Lunafasia – la magica notte di un Oss romanzo vincitore del concorso “Angelo Zanibelli – la parola che cura” – Leggi l’articolo

NOVITÀ EDITORIALI – Arriva “Scarpetta”, il libro-rivista per godersi il cibo fino all’ultima pagina. On line e in una serie di negozi la nuova idea editoriale della bustocca Anna Prandoni, un “Book Magazine”, a metà tra rivista e libro ideato e realizzato insieme alla fotografa e creativa milanese Gaia Menchicchi – Leggi l’articolo

MANDELLO DEL LARIO – Sara Magnoli al festival di letteratura di Mandello del Lario con i suoi thriller. La scrittrice di Ferno terrà due incontri presentando i suoi thriller “Dark web” e “Se è così che si muore” – Leggi l’articolo

ARONA– Ad Arona i libri si amano già dalla culla: tessera e libro in omaggio ai nati nel 2020. Sabato 15 maggio è iniziata l’edizione 2021 di “Nati per Leggere”, il progetto che ogni anno prevede un doppio speciale omaggio da parte della biblioteca ai bambini – Leggi l’articolo

VARESE – Gli appuntamenti di questa settimana legati al Premio Chiara – Leggi l’articolo

MUSICA

BUSTO ARSIZIO – L’associazione Ponchielli invita a “viaggiare” sulle note della musica vocale da camera. Appuntamento al Museo del Tessile con la voce tenorile di Signorello e il pianoforte di Atsuko Nieda e del duo pianistico Sugiko Chinen e Luca A.M. Colombo – Leggi l’articolo

TURATE -Dinner Show, cena e spettacolo eslusivo da IcomHub. Sabato 22 maggio una serata esclusiva a base di musica, mistero e divertimento nel locale di via Varesina 1 – Leggi l’articolo

TEATRO

BESANO – La rassegna “Piambello dal vivo” arriva a Besano con uno spettacolo nel bosco. Domenica 23 maggio Intrecci teatrali propone lo spettacolo “La discesa”, che si terrà nei boschi in località Rio Ponticelli – Leggi l’articolo

Foto d’archivio e Pixabay