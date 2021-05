L’arte torna a germogliare nell’Orto di via Bagaini

L’Orto d’Arte di via Bagaini 20 in centro Varese sta vivendo una nuova fase. Dopo la chiusura l’Associazione Culturale Parentesi che ha promosso diverse mostre in questi anni la gestione è passata a Lavit&friends artgallery la Galleria d’arte di Piazza Carducci gestita da Alberto Lavit.

Grazie alla collaborazione di Daniele Zanzi della Fitoconsult e Giacomo Brusa della Agricola home&garden è stato completamente rifatto il manto erboso e prossimamente nascerà un meraviglioso prato fiorito che farà diventare quest’angolo di Varese, ancora più bello ed interessante.

In questi giorni sono ospitate tre opere di artisti differenti. L’ultima opera installata è di Marchetto e fa parte del progetto WA22. E’ realizzata in ferro e cemento e si concentra sulla decadenza inarrestabile della bellezza, su ciò che resta, che in fondo è il Principio Vitale , su cui si rigenera la forma, un raccordo pacifico degli elementi opposti.

Oltre a WA22 fanno bella mostra di sé l’opera Pandora di Paolo Fiorellini, un idolo realizzato con strisce di alluminio recuperato da scarti offset e la Scimmia realizzata in rete metallica dal bolognese Michele Liparesi.

L’arte open air dell’Orto d’Arte vuole essere un “omaggio culturale” a chi passa ed alla nostra città, piena di parchi e giardini.