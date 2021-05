La Lega torna in piazza coi gazebo anche a Varese

Voglia di normalità anche per la militanza politica: la Lega è tornata in piazza coi gazebo anche a Varese e in 2.000 altri centri italiani “per incontrare, ascoltare, coinvolgere“.

In Lombardia le postazioni sono 350 e ai gazebo i sottoscrittori potranno trovare il Disegno di legge della Lega “Promozione e tutela della dieta mediterranea e divieto dell’uso degli insetti e farine di insetti nelle mense pubbliche e scolastiche”, come spiega il segretario cittadino Cristiano Angioy (nel video qui sotto).

Nella giornata di oggi saranno presenti fra i militanti l’europarlamentare Elisabetta Tovaglieri (vedi video sotto) e il consigliere regionale Emanuele Monti. Domani sarà la volta del coordinatore lombardo, Fabrizio Cecchetti accompagnato dal segretario provinciale Stefano Gualandris.

Il segretario della Lega, Matteo Salvini ringrazia «militanti, sindaci e sostenitori lombardi per lo sforzo straordinario: è la prima mobilitazione nazionale – in tutta la politica italiana – dopo un anno di chiusura e al nostro fianco ci saranno anche i produttori. È un altro segnale di ritorno alla vita e alla normalità, siamo orgogliosi di celebrarlo a difesa dell’Italia».

«Un ritorno tra la gente che ha ci ha permesso di incontrare tanti cittadini, di ascoltare. Adesso, in questo fine settimana saremo nelle piazze della Lombardia, per proseguire le adesioni per il tesseramento 2021, per confrontarci con i cittadini e anche per raccogliere le firme per la “tutela del Made in Italy”, per tutelare le nostre eccellenze e le nostre produzioni dalle contraffazioni sempre più legalizzate anche in ambito europeo”, aggiunge il coordinatore lombardo, Fabrizio Cecchetti.