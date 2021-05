Partono a Luino i laboratori del tavolo di lavoro per il clima

Dal 5 marzo 2021, giorno di attivazione da parte del Comune di Luino del Tavolo di Lavoro per il Clima, si sono tenuti ogni venerdì interessanti incontri online per discutere ed organizzare questo innovativo metodo di lavoro: cittadini e associazioni si incontrano per parlare di clima e degli impatti delle azioni umane su di esso e proporre alla Pubblica Amministrazione azioni e buone pratiche per ridurre le emissioni di gas serra, al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici ed adattarsi a quelli già in atto.

I giovani del Liceo Sereni e dell’I.S.I.S. “Città di Luino” partecipano a questi incontri; è infatti grazie ai movimenti giovanili di Fridays For Future che le tematiche legate ai cambiamenti climatici sono tornate di nuovo ad essere discusse e trattate.

Definite le linee guida sulle strategie climatiche locali, il Tavolo per il Clima ha deciso di attivare i Laboratori che hanno la funzione di coinvolgere le realtà del territorio (Associazioni, Enti, società civile) nella raccolta attiva dei dati sulle emissioni, nella loro elaborazione e, con un lavoro di co-progettazione, proporre azioni di mitigazione e di adattamento nei vari settori che maggiormente producono emissioni di gas climalteranti.

È questo, infatti, il ruolo creativo dei Laboratori: ricercare relazioni e forme di comunicazione affettive, adatte a toccare empaticamente le diverse anime della popolazione, per coinvolgerle in processi di cambiamento degli stili di vita. Sono stati attivati quattro Laboratori e precisamente: il laboratorio “Energia” che analizza le emissioni nel settore dei consumi energetici degli edifici, nel settore trasversale dei rifiuti e dell’economia circolare; il laboratorio “Mobilità” che ha lo scopo di analizzare le emissioni nel settore dei trasporti privati e pubblici e nella mobilità scolastica; il laboratorio “Cibo e Ambiente” creato perché sia in grado di analizzare gli impatti del cibo sul clima e sull’ambiente unitamente al settore trasversale dei rifiuti e dell’economia circolare, e il laboratorio “Comunicazione”, che studia i comportamenti relazionali ed elabora strategie comunicative per diffondere le attività dei Laboratori anche

tramite eventi locali.

A questi ultimi possono partecipare singoli cittadini e tutte le realtà del territorio che hanno a cuore le problematiche del clima e la volontà di costruire una visione futura per le giovani generazioni. Le proposte di lavoro, provenienti dalle diverse aree di intervento, confluiranno nel Tavolo che a sua volta elaborerà una sintesi delle proposte.

I Laboratori si riuniranno con periodicità settimanale utilizzando gli spazi messi a disposizione dal Comune presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Luino che diventerà la “Cittadella per il Clima”: un luogo simbolico per creare coesione sociale e ponte d’unione tra la società civile e le Istituzioni tramite la discussione e l’approfondimento dei grandi temi legati alle questioni ambientali e climatiche.

I Laboratori sono parte costituente della “Cittadella per il Clima” e del Tavolo per il Clima: un unico cuore fatto di passione e amore per la propria città e per il futuro dei suoi giovani, un cuore che ha generato un quadrifoglio di quattro laboratori, simbolo di una volontà costituente di futuro, di speranza e sicuramente di fortuna per questa timida città di Lago.

I cittadini e le associazioni interessate a partecipare ai laboratori possono mandare una mail a: segretavclima.luino@gmail.com