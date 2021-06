Biden sarà in Svizzera per incontrare Vladimir Putin

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è atteso in Svizzera nei prossimi giorni.

Secondo le prime informazioni sulla visita istituzionale, il presidente incontrerà martedì 15 giugno, a Ginevra, il presidente della Confederazione Guy Parmelin e il responsabile del Dipartimento degli affari esteri (DFAE) Ignazio Cassis.

È stato inoltre confermato il vertice in programma il giorno successivo, 16 giugno, con il presidente russo Vladimir Putin. L’incontro si terrà a Villa La Grange.

Quella in Svizzera è solo una tappa del viaggio di Biden in Europa. Il presidente arriverà domani nel Regno Unito e poi a Bruxelles per un incontro con i rappresentanti dell’Unione Europea.