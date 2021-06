Moscon è in forma olimpica: suo il G.P. di Lugano

Due anni dopo Diego Ulissi, un altro grande nome del ciclismo italiano si aggiudica il G.P. Lugano, disputato domenica 27 con partenza e arrivo sul lungolago della città ticinese. Gianni Moscon, trentino della Ineos-Grenadier, vince in solitaria la prova svizzera e conferma una forma destinata a perfezionarsi ancora in vista dei Giochi Olimpici dove sarà una delle punte della Nazionale. (foto GP Lugano)

Moscon, 27 anni, ha vinto in solitaria dopo aver staccato i compagni di fuga Valerio Conti (UAE-Emirates), Ben Hermans (Israel) e Simon Pellaud (Androni-Sidermec), poi arrivati al traguardo in quest’ordine, con l’italiano che bissa la piazza d’onore dell’Appennino dove a vincere fu il belga. L’azione di forza del corridore trentino è nata sull’ultima salita e non ha dato scampo agli altri fuggitivi, in particolare a Hemans che ha fatto a lungo l’andatura.

Tra chi si è fatto notare a Lugano anche Fabio Aru: il sardo ha rinunciato all’ultimo al Tour dopo un campionato italiano assai deludente, ma sugli strappi del circuito ticinese il portacolori della Qhubecka-Assos si è messo in mostra provando anche l’azione solitaria. Per lui – che vive in zona – la vittoria nella classifica dei traguardi volanti.

A proposito di classifiche parziali, quella degli scalatori è andata a un uomo della Eolo-Kometa, lo spagnolo Sergio Garcia, a conferma della combattività dei corridori di Ivan Basso che hanno piazzato Sevilla al 12° posto finale e Ropero al 18°. Tra i varesini, non hanno concluso la gara né Alessandro Covi né Luca Chirico.