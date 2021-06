Tre appuntamenti con l’Anpi a Induno Olona

Sabato 19 giugno nella sede della Pro loco, in via Porro, l’Anpi di Induno Olona propone tre appuntamenti, in occasione dell’assemblea annuale.

Alle 15, nel giardino della Pro loco, si terrà l’assemblea degli iscritti e delle iscritte. Questa è la prima assemblea in presenza dopo l’emergenza sanitaria, e si terrà nel rispetto delle norme anti Covid.

Alle 16.30 si terrà l’incontro sulla risoluzione del parlamento Europeo su “L’importanza della memoria europea per il futuro dell’Europa” con il professor Enzo Laforgia. L’approvazione di questa risoluzione nel settembre del 2019, in occasione dell’ottantesimo anniversario dello scoppio della seconda guerra mondiale, destò un vivace dibattito. L’incontro si propone di spiegare la sua genesi, i punti salienti ma anche le risposte attese. Gli organizzatori chiedono di comunicare la partecipazione all’indirizzo di posta elettronica anpi.indunoolona@gmail.com

Alle 19.30 infine è in programma la cena sociale, un momento di convivialità per stare insieme e sostenere le attività dell’Anpi. Per la cena prenotare entro giovedì 17 giugno chiamando Luciano 3200958925 o Susanna 3453383821 possibilmente nelle ore di cena.