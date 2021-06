Un recital immerso tra i fiori, il Teatro Periferico presenta “Florilegio”

Un felice incontro tra due eccellenze del territorio da vita a un evento teatrale particolarmente originale, un recital immerso tra fiori e piante all’interno di un vivaio. L’idea e la realizzazione dello spettacolo, dal titolo Florilegio, è di Teatro Periferico mentre la suggestiva location è messa a disposizione da Vivai Floralpe di Cassano Valcuvia.

In scena si vedranno Lello Cassinotti e Dario Villa, sotto la regia di Paola Manfredi, alle prese con miti legati al tema dei fiori e opere di poeti moderni (Goethe, Pascoli, Montale, Dickinson…) che faranno da controcanto alla lingua dei classici, l’interpretazione sarà di

La poesia sarà accompagnata da suoni e vocalizzi prodotti dal vivo che faranno da tappeto sonoro a versi e storie di giovani e fanciulle che furono trasformati in vegetali per sfuggire alla morte; di alcuni se ne ricorda il nome, come Narciso e Giacinto, invece di altri è rimasto solo il fiore, come l’anemone per Adone, il girasole per Clizia, l’edera per Cisso.

La serata inizierà alle 21.15 direttamente presso il Vivaio Floralpe, sulla strada Provinciale di Cassano Valcuvia.

Prenotazione obbligatorie (10 euro 7 euro per under 18, over 65, corsisti Periferico e Karakorumai): info@teatroperiferico.it, WhatsApp al 3341185848 o 3470154861 – https://www.facebook.com/TeatroPeriferico