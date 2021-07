“Il campo di calcio di Gorla Maggiore ha accolto generazioni di gorlesi, continueremo a volere risposte”

Continua la polemica a Gorla Maggiore sulla gestione del campo da calcio di via Roma e sulle sue condizioni.

Dopo la replica della società che ha il compito di occuparsene, giunge ora la risposta del gruppo consiliare di opposizione, che ci tiene a rimarcare la propria posizione.

Questa la dichiarazione di Qui Progetto Gorla:

“Il nostro gruppo ha promosso un’interrogazione scritta sulla base di segnalazioni arrivate da numerosi cittadini, da un lato preoccupati dello stato del campo e dell’area su cui sorge lo stesso e, dall’altra, curiosi di essere informati sulla sorte di questo gemellaggio con il Monza, tanto sponsorizzato dall’Amministrazione.

Il campo infatti è comunale. Dai primi anni 80 ha accolto molte generazioni di gorlesi e non e, per un piccolo paese come il nostro, è stato un luogo emblematico di ritrovo e crescita.

Gli ultimi investimenti effettuati dall attuale Amministrazione tradotti nel rifacimento delle tribune e degli spogliatoi hanno confermato l’interesse per questo punto del paese.

Sulla base di ciò e nel rispetto dei principi che hanno contraddistinto il nostro gruppo dalla sua nascita -li ricordiamo: ascolto,dialogo e confronto– abbiamo presentato alla maggioranza un’interrogazione scritta per ricevere risposte e chiarimenti, non per innescare polemiche.

Non ci sono ancora state occasioni per incontrare di persona il presidente della nuova società, pertanto dispiace leggere parole d’astio nei nostri confronti.

Noi abbiamo a cuore il bene del paese nello specifico la tutela degli spazi comunali e di aggregazione. Auguriamo quindi alla nuova società di rendere il campo quel luogo di aggregazione che è stato fino ad ora”.