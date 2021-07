Euro 2020, per l’Italia c’è l’ostacolo Belgio ai quarti di finale

Superata – non senza fatica – l’Austria agli ottavi di finali, l’Italia affronterà venerdì 2 luglio (ore 21.00) all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, per i quarti di finali dei Campionati Europei di Calcio, il Belgio. (Foto Facebook – Nazionale Italiana di Calcio)

Sulla carta, per valore e ranking dell’avversario, sarà la gara più impegnativa per la squadra di mister Roberto Mancini in questo europeo. Di fronte ci saranno due squadre imbatture in questo Euro 2020: i diavoli rossi hanno vinto tutte le gare disputate (3-0 Russia, 2-1 Danimarca e 2-0 Finlandia), superando poi 1-0 agli ottavi il Portogallo campione in carica.

QUI ITALIA

Dato per scontato il 4-3-3 che tanto bene ha fatto, rimane qualche nodo da sciogliere riguardo alla formazione. In porta ci sarà Donnarumma, sulle fasce di difesa Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra mentre al centro, con Bonucci, il dubbio è tra Chiellini, che rientra dal fastidio muscolare, e Acerbi. A centrocampo non dovrebbero esserci variazioni: Jorginho regista con Barella e Verratti mezzali; pronti dalla panchina Pessina e Locatelli, grandi protagonisti fino a qui. Nel tridente d’attacco, con Immobile e Insigne, potrebbe esserci Chiesa al posto di Berardi.

QUI BELGIO

Usciti acciaccati dalla sfida contro il Portogallo, i grandi punti di domanda per il selezionato Roberto Martinez riguardano Kevin De Bruyne ed Eden Hazard, due pedine di grande valore per lo scacchiere dei diavoli rossi. Lo schema è 3-4-3 con Courtois in porta, difesa di esperienza formata da Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen. Sulle fasce agiranno Meunier a destra e Thorgan Hazard – match winner contro il Portogallo – a sinistra. In attacco il punto di riferimento centrale è l’interista Romelu Lukaku, poi si dovrà vedere chi dei due in dubbio riuscirà a recuperare. De Bruyne sembra indirizzato verso il rientro, mentre più difficile vedere dal primo minuto Eden Hazard, che dovrebbe essere sostituito da Carrasco.

ARBITRO

Slavko Vincic, sloveno di 41 anni, sarà il direttore di gara. Gli assistenti saranno i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Quarto uomo invece l’argentino Rapallini.

DOVE VEDERLA

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 e su Sky Sport Uno e in streaming su Rai Play, Sky Go e Now.

PROBABILI FORMAZIONI:

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, Carrasco. All. Martinez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini