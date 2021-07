Fondi per il dissesto nell’Alto Verbano, passa la proposta di Luino, “importante risposta”

«Un’importante risposta per la messa in sicurezza del nostro fragile territorio» con questo commento l’assessore del comune di Luino con delega alle opere pubbliche Fabio Sai accoglie la notizia dell’avvenuta presentazione di un emendamento ad hoc per il dissesto idrogeologico da parte del consigliere regionale Samuele Astuti a valere sull’assestamento di bilancio 2021-2023 di Regione Lombardia.

«Assistiamo sempre più frequentemente a episodi franosi ed allagamenti localizzati, che creano situazioni di emergenza per le quali bisogna sempre rincorrere la messa in sicurezza».

Negli ultimi anni i nubifragi abbattuti sull’Alto Verbano hanno provocato ingenti danni e disagi per la popolazione, facendo emergere il vero grado di pericolosità a cui sono sottoposti i centri abitati e le infrastrutture.

«È chiaro che i fenomeni meteorologici siano sempre più intensi e frequenti rispetto alla media, se non agiamo ora, rischiamo di trovarci impreparati, persi fra le pieghe delle competenze e delle responsabilità», continua Sai, «la proposta che ho avanzato al consigliere Astuti e presentata nell’emendamento consiste in una variazione della previsione di bilancio di 3 milioni di euro a valere sul 2021 e 6 milioni di euro sul 2022, evidenziando proprio la necessità di intervenire per la messa in sicurezza dei versanti nei comuni facenti parte della Comunità Montana Valli del Verbano, superando il concetto di confine comunale, ma guardano al territorio nel vero senso del termine».

Un primo importante risultato che l’assessore spera di vedersi compiere con l’accoglimento dell’emendamento presentato che, al di là dei colori della politica, mette tutti d’accordo sulla domanda di sicurezza per l’Alto Verbano.