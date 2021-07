Gara di solidarietà tra i dipendenti della Secondo Mona di Somma Lombardo per il piccolo Eitan

Continua la solidarietà dopo la strage della funivia avvenuta la mattina dello scorso 23 maggio quando hanno perso la vita quattordici persone sulle pendici del Mottarone (Foto: Ulisse Piana).

A distanza di due mesi in molti si stanno dando ancora da fare per far far sentire la vicinanza a chi è stato più colpito dalla tragedia. Oggi i dipendenti dell’azienda Secondo Mona SPA di Somma Lombardo hanno annunciato di aver donato 1.754 euro alla Fondazione Scuola Ebraica a favore del piccolo Eitan, unico sopravvissuto di quella tragedia.