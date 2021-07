Tragico incidente a Magnago, muore un 48enne

Un uomo di 48 anni è deceduto in via Carroccio a Magnago. Il tragico incidente tra un’auto e una moto è accaduto alle 16.30 di oggi, mercoledì 21 luglio, poco dopo la rotatoria di via don Mazzolari.

Sul posto è accorsa la Croce Rossa di Busto Arsizio con l’automedica e l’elisoccorso del 118. Purtroppo, però, per il 48enne non c’è stato niente da fare. Il 22enne rimasto coinvolto nell’impatto, invece, è stato portato in codice verde al pronto soccorso.

I carabinieri della Compagnia di Legnano sono intervenuti per i rilievi del caso, mentre i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno hanno messo in sicurezza i mezzi.