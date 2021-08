Calcio in diretta: Pro Patria – Albinoleffe

Inizia il campionato di Serie C per la Pro Patria che allo “Speroni” ospita l’Albinoleffe. Tante le motivazioni per fare bene per i tigrotti, che sperano di iniziare con il piede giusto la stagione. Come sempre potrete prendere parte alla diretta commentando in tempo reale e usando l’hashtag #DirettaVn sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI