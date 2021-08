Favole d’arte per bambini: “Chagall innamorato”

Si intitola “Chagall Innamorato” questa favola ispirata e narrata da oltre trenta opere Marc Chagall, pittore russo di origine ebraica, ma naturalizzato francese, vissuto nel secolo scorso. Una storia fatta di paesaggi e di grandi voli alti nel cielo, dove solo il sentimento più alto può portare.

Una favola (le altre le trovi a questo link) inventata dalla nonna Angela Fiegna (ex insegnante di storia e filosofia residente a Besozzo) e raccontata dalla sua voce per i nipotini lontani. Fiabe condivise con i lettori di VareseNews durante la pandemia per avvicinare i bambini al mondo dell’arte.

In questo mese di agosto le riproponiamo ai piccoli lettori come occasione stimolo per nuovi viaggi, alla scoperta della bellezza.