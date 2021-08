Francesca, Martina e Christian, “Noi del servizio civile, che non ci fermiamo mai”

Il centralino e la gestione delle chiamate per i tamponi. La sistemazione dell’ambulanza e i pacchi gentilezza: la giornata tipo dei ragazzi in servizio civile alla Croce Rossa di Luino e Valli è fatta di mille ore ripagate da sguardi di infinita umanità.

È, il racconto di tre giovani in servizio civile alla CRI di Luino che hanno deciso di dedicare un anno della propria vita ad aiutare il prossimo.

Francesca, Martina e Christian sono i nomi dei ragazzi che hanno deciso di svolgere il servizio civile in Croce Rossa a Luino per una durata di 12 mesi.



Sono pieni di entusiasmo e hanno una gran voglia di lavorare, di mettersi quotidianamente a contatto con la vulnerabilità e le difficoltà delle persone del proprio territorio. Principalmente si occupano di trasporto in ambulanza e in auto con carrozzina di malati, anziani o di persone che ne necessitano.

Distribuiscono pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà del territorio e svolgono attività legate al sociale.

Una concreta opportunità di crescita è quindi quella che questi tre ragazzi stanno vivendo, un’esperienza che viene raccontata con il sorriso e assolutamente consigliata ad altri giovani come loro.