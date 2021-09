I complimenti del sindaco Galimberti a Rudy Collini

Il neo-eletto presidente di Uniascom Confcommercio per la provincia di Varese, il bustocco Rudy Collini, incassa i complimenti e l’incoraggiamento del sindaco del capoluogo Davide Galimberti.

«I miei complimenti a Rudy Collini e un ringraziamento a Giorgio Angelucci, che ha guidato fin qui l’associazione, punto di riferimento per tutto il tessuto economico della provincia varesina» le parole di Galimberti affidate a un comunicato.

«Un augurio – prosegue il primo cittadino – per proseguire l’attività di guida, connessione e promozione delle professionalità presenti sul territorio, a maggior ragione ora che ci troviamo di fronte a una nuova sfida per consentire la ripresa e il rilancio delle attività commerciali e produttive. Includendo inoltre temi come lo sviluppo delle eccellenze, la rigenerazione urbana, il ruolo delle infrastrutture, la crescita della vocazione sportiva, turistica e culturale della nostra città e della provincia».