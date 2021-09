I mercatini degli artigiani al Parco Berrini di Ternate

Una giornata dedicata all’artigianato e alla natura in riva al Lago di Comabbio. Domenica 26 settembre sono in programma i Mercatini di artigianato al Parco Berrini di Ternate.

L’area espositiva si potrà visitare per tutta la giornata dalle 10 alle 19. Ad accompagnare l’evento ci sarà anche lo stand gastronomico della Pro Loco Ternate.

Così come per tutte le sagre e gli eventi, per partecipare sarà necessario essere in possesso del “Green pass” e rispettare le norme vigenti anti-Covid. L’evento è realizzato col patrocinio del Comune di Ternate e in collaborazione con Foto DG Ternate.