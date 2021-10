Consiglio comunale a Caronno Varesino, si parla di tassa rifiuti

Sarà un consiglio comunale “vivace” quello di questa sera a Caronno Varesino, ma vi potranno assistere soltanto sei persone. Chi prima arriva meglio alloggia, in buona sostanza. Colpa delle regole imposte dalla pandemia, sostiene l’amministrazione comunale che non ha mai trasmesso in streaming i consigli comunali per mancanza di un regolamento specifico che autorizzasse la registrazione dei lavori.

E così stasera la minoranza di Caronno Varesino darà battaglia su alcuni temi molto caldi che da settimane si affrontano in paese a colpi di post e volantini consegnati nelle case dei caronnesi. Primo argomento tra tutti il regolamento sulla Tari, la Tassa rifiuti che i due gruppi di opposizione “Per Caronno” e “Siamo Caronno” , chiedono venga modificato. Una questione “antica” : il regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani del Comune pare risalga al 1995 e pare non sia mai stato aggiornato. Ma l’argomento contiene molte altre questioni, quali le more in caso di ritardo nei pagamenti applicate senza neppure l’avviso bonario che dà modo ai ritardatari di sanare il mancato pagamento entro 30 giorni prima di procedere con l’applicazione della sanzione del 30%, avviso che viene applicato nella quasi totalità dei Comuni.

«Ci spiace che la gente non possa ancora assistere ai lavori di questa sera- commenta Galileo Mongera, consigliere di opposizione di “Per Caronno” – ma troveremo il modo per informare la popolazione di quanto avviene in consiglio. Ci pare corretto perché sono temi che riguardano tutti»