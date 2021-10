La 102a Coppa Bernocchi di Legnano in diretta, minuto per minuto

Giorni di grande ciclismo sul territorio: oggi – lunedì 4 ottobre – si corre la 102a edizione della Coppa Bernocchi, la più antica delle gare che compongono il Trittico Lombardo di cui quest’anno è anche prova di apertura. Domani (martedì 5) tocca invece alla Tre Valli Varesine. Il gruppo V2 Media seguirà entrambe le corse con un liveblog nel quale vi aggiorneremo minuto per minuto dell’andamento della corsa organizzata dalla U.S. Legnanese con notizie, immagini, curiosità e statistiche. Per intervenire è possibile scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #bernocchilive su Twitter o Instagram. La nostra diretta è offerta da Bieffe Cicli di Cavaria e da Winelivery.

QUI trovate la lista dei partenti mentre per visualizzare al meglio il live, il consiglio è quello di CLICCARE QUI.