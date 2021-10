La Futura Volley si prende i tre punti contro Altino e il secondo posto

Vittoria per 3-0, anche se più sudata di quanto dica il conto finale dei set, per la Futura Volley Busto che batte Altino e sale al secondo posto del girone A di Serie A2 alle spalle della favorita Brescia.

Un successo, il primo ottenuto nella nuova “casa” del PalaBorsani, maturato con tre set vinti in volata: una piacevole ricorrenza visto che lo scorso anno, spesso e volentieri, le Cocche avevano pagato dazio ai “vantaggi”. Un segnale di rottura significativo anche in vista del prosieguo del torneo che ora prevede, per la squadra di Lucchini, la trasferta siciliana ad Aragona che sulla carta sembra decisamente abbordabile.

Contro Altino, dicevamo, non è stata una passeggiata perché la formazione abruzzese si è dimostrata tenace e difficile da piegare (14 i punti di Lestini), anche dopo un primo set perso negli ultimi scampoli dopo essere stata in vantaggio a pochi scambi dalla fine. La Futura non ha giocato una partita perfetta, risultando un po’ imprecisa nel fondamentale di muro-difesa, però Lualdi e compagne hanno gestito molto bene i tre testa-a-testa portando a casa i tre punti.

In attacco spicca la prova di Erblira Bici, autrice di 16 punti, unica biancorossa in doppia cifra e migliore in campo della serata: «È un campionato in cui dobbiamo dare il 100% in ogni gara – spiega l’opposto di origini albanesi – Altino se l’è giocata in tutti e tre i set ed è sempre stata vicinissima a noi. La A2 è un torneo difficile e ricco di giovani che giocano sempre al massimo: speriamo anche nel rientro rapido di Angelina (in panchina ma non entrata ndr) che può tornarci utile».

Coach Lucchini a sua volta spiega: «Sono contento del risultato, nel senso che abbiamo messo un altro mattoncino con la formazione rimaneggiata; non sono invece soddisfatto dal punto di vista del gioco perché in alcuni momenti abbiamo fatto delle scelte che non erano quelle preparate e mi aspettavo qualcosa di meglio dopo il primo set. Guardo il bicchiere mezzo pieno, ora dovremo concentrarci su Aragona: siamo in Serie A e non ci sono squadre materasso, Altino deve continuare su questa strada perché difende tanto e ha un gioco strutturato».