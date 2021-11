Apericena e rock a Porto Ceresio per sostenere i progetti dell’Arcobaleno di Nichi

L’associazione L’Arcobaleno di Nichi organizza per domani, venerdì 26 novembre un’apericena a scopo benefico a Porto Ceresio. Una serata su prenotazione con buffet cui seguirà un concerto rock con la cover band dei Decanter.

L’appuntamento è per le 19,30 alla pizzeria pub “Il posto giusto” di Porto Ceresio, in via Butti 33.

Per le prenotazioni chiamare il numero 0332 1955763.

«Il ricavato della serata sarà destinato a sostenere il nostro progetto di residenze per le famiglie con bimbi in cura presso il Day Center della Fondazione Giacomo Ascoli onlus all’ospedale F. Del Ponte di Varese – spiega Elena, mamma di Nichi e fondatrice dell’associazione – Un progetto che sta coinvolgendo tante persone, come i bravissimi musicisti della Decanter Cover Band, che da quando ci hanno conosciuto hanno sposato in pieno il nostro progetto, senza chiedere mai nulla, sempre presenti per ogni iniziativa, nonostante non abbiano mai conosciuto Nichi o la nostra famiglia prima».