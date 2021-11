Basta code in Posta, anche a Busto Arsizio arriva l’app di Poste Italiane

Da oggi, lunedì, con l’App Ufficio Postale è possibile verificare in tempo reale dal proprio dispositivo elettronico l’affluenza presso gli Uffici Postali e prenotare direttamente l’ingresso riducendo il tempo di attesa. Il servizio permette di accedere nell’ufficio postale qualche minuto prima grazie ad una notifica che avvisa il cittadino dell’approssimarsi del proprio turno. Il servizio è disponibile da oggi nell’Ufficio Postale di Busto Arsizio (via Mazzini, 9).

Nell’App “Ufficio Postale” è possibile scegliere la sede postale abilitata al servizio, selezionare nella schermata iniziale “prenota ticket”, verificare l’affluenza e selezionare l’opzione “mettiti in fila”. Il sistema rileverà la richiesta e verrà automaticamente generato un numero di chiamata che comprende l’indicazione dei clienti in attesa in quel momento e dell’ultimo numero chiamato. Sarà l’App ad indicare al cliente il momento in cui avvicinarsi ed entrare nell’Ufficio Postale, nel pieno rispetto delle norme sanitarie del momento.

L’introduzione di questo nuovo sistema di prenotazione ‘ a distanza’ conferma la vicinanza di Poste Italiane a tutti i cittadini e alle loro esigenze. I nuovi Gestori delle Attese installati da Poste Italiane, infatti, oltre ad erogare i biglietti per le operazioni allo sportello e ottimizzare la gestione dei flussi dei clienti in sala, consentono di prenotare il proprio turno acquisendo da remoto un ticket elettronico da PC, dalle APP “BancoPosta” “PostePay” e “Ufficio Postale” e da Whatsapp, al numero 3715003715.