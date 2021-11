Il dottor Angelo Testa spegne 100 candeline, gli auguri del sindaco di Luino

Nella giornata di ieri, domenica 21 novembre, il pediatra Angelo Testa ha raggiunto l’importante traguardo dei cento anni, un secolo di vita. «100 anni di una vita vissuta intensamente al servizio della salute di tutti», ha detto il sindaco di Luino Enrico Bianchi. Un uomo dall’aspetto gentile, «che per molti anni ha fatto il pediatra a Luino ed è stato protagonista anche della vita sociale e politica della città – ha continuato il primo cittadino – A nome di tutta la cittadinanza e soprattutto di tutti i bambini, oramai adulti, porgiamo i migliori auguri di buon compleanno. Angelo è per noi un grande insegnamento e una grande testimonianza. Mi farà molto piacere accoglierlo appena possibile a Palazzo Serbelloni con tutti gli onori e per un sentito grazie di tutto cuore da parte della città».