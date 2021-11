La Rai cerca operatori di ripresa

La Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., promuove un’iniziativa di selezione per titoli e prove, finalizzata ad individuare 20 risorse da impiegare in qualità di Operatore di Ripresa, con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 10 del CCL RAI per Quadri, Impiegati ed Operai.

Le risorse individuate saranno assegnate, sulla base delle esigenze produttive dell’Azienda, nella Sede prescelta dal candidato in fase di adesione all’iniziativa.

Ogni candidato nella domanda di partecipazione dovrà indicare la Sede per la quale intende concorrere. Non è ammessa più di una candidatura.

Qui seguito l’elenco delle Sedi e il dettaglio del relativo fabbisogno d’organico:

– n. 8 risorse per la sede di Roma;

– n. 8 risorse per la sede di Milano;

– n. 3 risorse per la sede di Napoli;

– n. 1 risorsa per la sede di Torino.

Operatore di Ripresa: Effettua riprese elettroniche e cinematografiche di qualsiasi tipo con tutte le tipologie di apparati anche all’interno dello stesso programma. Si occupa del posizionamento, della messa a punto e della piccola manutenzione degli apparati di ripresa. Collabora con il regista nell’impostazione della ripresa, predispone le luci e coordina l’attività di altri operatori.

Considerato l’attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 ed in coerenza con le vigenti misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus, la prima fase di selezione potrà svolgersi in modalità a distanza. La seconda fase si svolgerà in presenza nel rispetto della vigente disciplina in materia di prevenzione del contagio da COVID – 19. Tutte le indicazioni di dettaglio saranno fornite ai candidati in fase di convocazione, anche a motivo dell’evoluzione della normativa di riferimento, oltre che della situazione epidemiologica.

1 – Requisiti di partecipazione

La ricerca è riservata a coloro che sono in possesso di:

Età non superiore ai 29 anni e 364 giorni; Diploma quinquennale di Scuola Media Secondaria Superiore; Patente di guida automobilistica cat. “B”.

Qui il bando completo