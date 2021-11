A Laveno Mombello torna il Presepe Sommerso per la 42esima edizione

Torna il tradizionale Presepe Sommerso di Laveno Mombello per la sua 42esima edizione. Verrà posato nella giornata di sabato 20 novembre. I volontari dell’Associazione Amici del Presepe Sommerso fin dal mattino presto saranno operativi per posare le statute sott’acqua. “In quello che per la nostra cittadina si annuncia come un periodo natalizio ricco di stupore e meraviglie, ecco che viene riproposta quella che è senza dubbio la tradizione lavenese più longeva nell’ambito delle festività di fine anno”, raccontano dall’associazione.

Gli organizzatori sottolineando l’importanza della manifestazione per tutta la comunità, soprattutto in questo difficile periodo dovuto al Covid: “Tutti abbiamo ben presente il senso di smarrimento e di precarietà che permeava le nostre vite l’anno scorso, in questi mesi. Ben ricordiamo il misero Santo Natale 2020; eppure anche l’anno scorso il Presepe Sommerso è stato posato sul fondale del Lago Maggiore, caparbiamente e volutamente, per dare un segnale, piccolo e timido quanto si vuole, ma certamente fiducioso che la pandemia non avesse l’ultima parola”.

Ora però ci si prepara ad una nuova edizione. “Quest’anno dunque tornano gli appuntamenti più consueti, che caratterizzano e animano le festività natalizie a Laveno Mombello, compresi il tradizionale piatto di ceramica e l’altrettanto abituale boccalino, ogni anno differenti, tanto che per diverse persone sono oggetto di collezione. Per chi poi volesse conoscere più compiutamente il quarantennale susseguirsi di aneddoti e fatti riguardanti il Presepe Sommerso, è disponibile il libro “Storia di un Presepe”. Piatti celebrativi e libro sono richiedibili, oltre che in occasione della presenza in piazza dei volontari, anche attraverso il sito www.presepesommerso.it, rinnovato in questi mesi e quindi reso più fruibile”.

MUSICA E CIOCCOLATA PER TUTTO IL PERIODO DI NATALE

Inoltre, anche quest’anno quindi gli Amici del Presepe Sommerso hanno preparato un pacchetto di eventi per tutti coloro che arriveranno sul Lago Maggiore per ammirare le statue. Si parte innanzi tutto dalla cerimonia della posa della statua di Gesù bambino, la sera della vigilia, con la processione e la seguente fiaccolata dei sub, dopo la quale si accende il falò sul lago, mentre ci si scambiano gli auguri e ci si scalda con cioccolata e vin brulé; per terminare con il grande falò della befana, il giorno dell’Epifania.

Ogni domenica e nei giorni festivi del periodo la piazza sarà animata da musica e spettacoli; tutto questo sempre riscaldato dal vin brulé o dalla cioccolata.

“Siamo pronti ad accogliervi tutti, come sempre liberamente, sulla riva del lago, con la nostra tradizione fatta di grandi statue che pare fluttuino nell’acqua, accompagnate dalla fontana multicolore, dal grande albero di Natale che s’immerge e riemerge dal lago, dalle riproduzioni dei tre campanili del nostro Comune, a ricordo delle vittorie della squadra cittadina all’edizione Rai di “Campanile Sera”, dalla grande palla di Natale, entro la quale poter immortalarsi per un piacevole ricordo o saluto. E chissà che non ci sia anche qualche ulteriore e nuova sorpresa. Il tutto nella splendida cornice offerta dal meraviglioso panorama dovuto all’affaccio sul lago, avendo come sfondo le cime innevate di alcune delle vette alpine, alte più di 4000 metri. L’invito dunque è di venire a Laveno per un S. Natale 2021 coi fiocchi. Magari anche con quelli reali, non solo per modo di dire. Chissà!”.

Il programma dettagliato sul sito e sulla pagina Facebook del Presepe Sommerso. La manifestazione si affianca anche alle altre iniziative organizzate dall’amministrazione comunale per le festività natalizie: le Lucine di Natale al Gaggetto, dove torna la ruota panoramica e la pista di ghiaccio, le casette di Natale e molto altro.