A Laveno Mombello un weekend ecologico al mese per pulire il paese

In occasione della SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti) che si svolgerà tra il 20 ed il 27 novembre, il Comune di Laveno Mombello organizza “Puliamo il paese Giornata ecologica mensile”, un evento a cadenza fissa di pulizia del paese in collaborazione con cittadini, volontari, associazioni e chiunque voglia dare il proprio contributo.

«Il 20 di novembre alle 14.00 presso il Gaggetto – spiega Fabio Bardelli, assessore Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente del comune di Laveno Mombello – si ritroveranno con noi i volontari dell’associazione “Strade Pulite” che dal 2015 si occupa di raccolta collettiva di rifiuti abbandonati sulle strade della provincia di Varese. Sull’entusiasmo delle esperienze svolte nel 2021, Puliamo il Lago in collaborazione con il Friday for Future Laveno e Puliamo il Mondo di Legambiente, e su sollecitazione di alcuni cittadini abbiamo deciso di provare a contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in maniera stabile».

A partire da Novembre, un week-end al mese, scenderanno quindi in campo gruppi di volontari armati di guanti e sacchi per ripulire la propria cittadina dai rifiuti su strade, spiagge e verde pubblico. Si tratta di una delle tante azioni sistematiche che il Comune di Laveno Mombello ha messo in campo ambientale: «Una vera e propria sinergia di azioni – sottolinea Bardelli – quella che l’assessorato vuole doverosamente portare avanti per supportare la tematica climatica che, come sappiamo, non ammette più deroghe e ritardi. Parliamo di “azioni sistematiche” perché la riduzione dei rifiuti, la pulizia dell’ambiente in cui viviamo, vanno di pari passo con il contenimento energetico ed altre iniziative da promuovere e svolgere in campo ambientale per tutelare il nostro ambiente e consegnare alle nuove generazioni un mondo pulito e più sano».

Una serie di iniziative che prendono vita anche grazie ad altre sinergie e importanti collaborazioni tra assessorati – quello della Cultura guidato dal Prof. Mario Iodice, dello Sport (assessore Barbara Sonzogni) – e i consiglieri comunali Luca Poroli (delega all’Ambiente), al Capogruppo Eduardo Prencis (delega Politiche Giovanili e Terzo settore), Paola Sacchiero (delega al Fundrasing).

Nei prossimi mesi le giornate di pulizia promosse dal Comune di Laveno Mombello saranno accompagnate da eventi di plogging (attività sportiva consistente nell’unione di corsa e raccolta rifiuti) e di geocaching (evoluzione tecnologica della classica caccia al tesoro, in cui i partecipanti usano un dispositivo GPS o un’App per nascondere o trovare dei contenitori) con lo scopo di coniugare senso civico ed attività motoria e sportiva.

Si invitano i volontari a presentarsi con guanti da lavoro e gilet ad alta visibilità. In caso di maltempo, l’appuntamento di raccolta collettiva di rifiuti sarà rimandato al 27 novembre.

Le iniziative si dovranno svolgere nel rispetto delle regole vigenti relative all’emergenza sanitaria.