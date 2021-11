Licenziamenti Carrefour: coinvolti i negozi di Gallarate e Tradate

Carrefour ha annunciato 769 licenziamenti in Italia. Gli esuberi riguardano 27 ipermercati , 67 market e 10 cash & carry di 24 province. A pagare il prezzo più alto sono i market con 313 esuberi, a seguire gli ipermercati con 261, le sedi amministrative con 168 e i cash& Carry con 27. La ristrutturazione è motivata dal calo del fatturato in continuo peggioramento negli ultimi tre anni.

In provincia di Varese la ristrutturazione cancella 4 posti di lavoro, su un totale di 350 dipendenti, e riguarda l’ipermercato di Gallarate e i due supermercati di via Carlo Noé e via Varese sempre a Gallarate e il supermarket in via Albisetti a Tradate.