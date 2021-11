Nasce Confirete, il confidi al servizio delle pmi. Avrà una sede operativa a Varese

Si chiama Confirete e nasce dalla fusione di Confapifidi, storico consorzio del sistema Confapi, con Ascomfidi Nord-Ovestd. Sarà al totale servizio delle pmi industriali, del commercio e dei servizi. Con la prima riunione del cda, che si è tenuta questa settimana, Confirete entra infatti nella sua totale operatività come strumento a disposizione delle imprese per la ripartenza dopo la pandemia. (foto sopra: Marco Tenaglia, presidente Confapi Varese)

Intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia e dotato di una stabile ed organica presenza soprattutto nel Nord Italia, Confirete segue già oltre 19.000 imprese associate, ed è forte di uno stock di garanzie in essere per circa 190 milioni di euro, un totale di attività finanziarie di oltre 250 milioni di euro e un Cet1, il coefficiente di adeguatezza patrimoniale, pari al 25%.

I dipendenti saranno dislocati in 21 sedi operative, fra cui quella di Varese. Soddisfazione è stata espressa da Marco Tenaglia, presidente di Confapi Varese, nominato nel cda del nuovo consorzio, nonché membro del comitato esecutivo dello stesso. «Confirete – sottolinea Tenaglia – nasce da una operazione, basata su un elemento comune: entrambi i confidi di origine hanno diversificato negli ultimi anni i propri portafogli di soci e clienti rilasciando garanzie ed erogando servizi a favore di pmi appartenenti a tutti i settori merceologici, con l’obiettivo di rispondere alle mutate esigenze che le imprese si sono trovate ad affrontare in un susseguirsi quasi ventennale di momenti di grandi difficoltà». «Confirete coniuga le esperienze, le conoscenze e il radicamento sui territori di origine dei due Confidi – conclude il presidente di Confapi Varese – con la grande attenzione a cogliere i cambiamenti del difficile contesto economico in cui ci troviamo a operare al fine di continuare a rappresentare un punto di riferimento serio ed affidabile per le piccole e medie imprese. Il risultato ottenuto ci permetterà di dialogare più efficacemente con il sistema delle pmi sull’intero territorio nazionale, continuando a promuovere la crescita e lo sviluppo delle pmi del territorio varesino».