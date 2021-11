A Villa Panza l'”architettura gentile” di João Mendes Ribeiro

Sarà João Mendes Ribeiro, architetto portoghese con studio a Coimbra, il prossimo protagonista di Thinking Varese – Visionare, l’edizione 2021 della rassegna di incontri e testimonianze organizzata dall’ordine degli Architetti di Varese, che ha portato a Villa Panza decine di architetti di fama da tutto il mondo.

L’appuntamento è per giovedì 4 Novembre alle 19 e con lui, a parlare di “architettura gentile” ci sarà l’architetto Barbara Bogoni.

João Mendes Ribeiro

João Mendes Ribeiro è architetto e docente: si è laureato nel 1986 all’Università di Porto e nel 2009 ha concluso il suo Dottorato di ricerca nell’Università di Coimbra. Dal 1991 é docente di progettazione nel Dipartimento di Architettura della Facoltà di Scienza e Tecnologia dell’Università di Coimbra.

Il suo lavoro ha ricevuto diversi premi: tra l’altro, è stato selezionato per l’European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies Van Der Rohe Award 2001 e 2015 e per il DOMUS International Prize for Restoration and Preservation 2017. E’ stato Finalista al RIBA International Prize 2016 e del Premio FAD nel 1999, 2001, 2002, 2006, 2012, 2017 e 2018.

Il suo lavoro è stato ampiamente documentato sia in pubblicazioni nazionali che internazionali: dall’Argentina, alla Cina, dalla Francia ad Hong Kong, dal Giappone agli Stati Uniti.

L’incontro, che vedrà la presentazione di alcune delle sue principali opere, si terrà a Villa Panza giovedì 4 novembre alle 19, per la prima volta in presenza per un massimo di 120 persone: ma manterrà la possibilità di seguirlo in webinar. In entrambi i casi è necessaria l’iscrizione, da compilare qui.