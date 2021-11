Da Youtube al libro, Alessandro Vanoni presenta “Se questo libro parlasse”

Sabato 27 novembre, alle 16.30, Alessandro Vanoni, autore del libro “#sequestolibroparlasse… farebbe morire dal ridere” sarà al Mondadori Bookstore di Varese per incontrare i lettori e firmare le copie del suo libro.

Vanoni, di Varese, è uno youtuber da oltre 400 mila follower. Ha conquistato i suoi seguaci con video divertenti in cui fa la parodia di oggetti o cose. Nel libro parte da una domanda: “Che cosa faresti se gli eroi dei tuoi videogiochi e dei tuoi fumetti preferiti ti chiedessero di salvare una principessa in fuga da un’altra dimensione e… il mondo intero?”. E spiega nella prefazione: “Forse non ci crederai, ma è quello che è successo a me, che la cosa più pericolosa che avessi mai fatto era stata caricare un video in ritardo… Fino a quando, una sera, alla mia porta bussa una ragazza dai capelli viola che sostiene di essere la vera Shelly di Brawl Stars, e dice di avere bisogno di me per salvare la bella Elis. Peccato che da quel momento comincino a materializzarsi anche spietati personaggi decisi a farmi fuori…”.