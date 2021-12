I bambini delle elementari di Luino allestiscono un presepe in via Cavallotti

Nella giornata di ieri, 13 dicembre, la sezione 4B della Scuola elementare di Luino, accompagnata dalla loro maestra Rosanna e alcuni genitori, ha allestito, all’ingresso di via Cavallotti, un meraviglioso presepe, che ha trovato sede in una barca. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale “B.Luini”, è stata promossa dal comune di Luino e dal Comitato scientifico e artistico del progetto “Ai confini del Cielo”. Quest’ultimo ideatore di tutte le incantevoli lune che si trovano lungo via Cavallotti e della barca in cui ieri è stato posizionato il presepe.

Prima della posa di tutte le statuine, sono stati spiegati i significati e le “funzioni” di ogni personaggio.

La felicità di quel momento si coglieva negli occhi, dei bambini e dei presenti. Tra questi c’era anche Mariachiara, la rappresentante di classe, che con commozione ha raccontato del lavoro fatto il giorno prima con la sua bimba.

«Erano dieci anni che non facevo il presepe, nonostante mia figlia me lo chiedesse. Ieri però, passando di qui, ho visto che alla base di questo presepe mancava qualcosa. Così siamo andate a cercare il muschio e abbiamo abbellito il tutto, utilizzando solo materiali dei nostri boschi», racconta Mariachiara. Una storia che profuma di solidarietà, condivisione e voglia di stare insieme.

Un bellissimo percorso vi attende nel centro storico di Luino, per vivere a pieno le emozioni del Natale e il senso di comunità. A partire dall’ingresso di questa via, con il presepe a biglietto da visita, in lontananza un mondo magico vi si apre: storia, impegno e collaborazione si percepiscono come brividi sulla pelle e la magia vi riempie il cuore.