In Basilica di San Vittore a Varese le note di Bach per il terzo l’evento della Stagione Musicale

Dopo il tutto esaurito delle prime due serate, venerdì 10 dicembre ci sarà il terzo appuntamento della Stagione Musicale del Comune di Varese: la Basilica di San Vittore ospiterà la violinista Isabelle Faust, tra le maggiori interpreti di Johann Sebastian Bach.

Un concerto per archi che vedrà la partecipazione della Akademie für Alte Musik Berlin, orchestra da camera con quarant’anni di storia, conosciuta in tutto il mondo come Akamus e con alle spalle circa quattromila concerti sui palcoscenici più significativi d’Europa: un gruppo che rappresenta l’eccellenza mondiale nell’interpretazione della musica barocca e in particolare di Bach. E proprio Bach sarà il grande protagonista dell’appuntamento varesino, con un programma di concerti valorizzato dall’ottima acustica della Basilica di San Vittore. Oltre a Isabelle Faust, interprete bachiana d’eccezione, sarà presente la musicista Xenia Löffler, primo oboe della Akademie für Alte Musik Berlin da oltre vent’anni, e il violinista Bernhard Forck, alla guida di Akamus fin dall’anno della sua fondazione, il 1982.

“Da oltre vent’anni il cartellone della Stagione Musicale Comunale porta a Varese interpreti apprezzati a livello internazionale – dichiara l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – Un’occasione per godere della grande musica e delle esibizioni più significative, grazie all’impegno del direttore artistico, il professor Fabio Sartorelli, e anche al contesto della Basilica di San Vittore, che per acustica si presta molto bene ad ospitare concerti come questo”.

Appuntamento quindi per venerdì 10 dicembre alle ore 20.30 in Basilica di San Vittore.

Sono ancora disponibili pochi posti. Per informazioni e l’acquisto di biglietti: Miv – Multisala Impero Varese, via Bernascone, 13 a Varese, numero di telefono 0332 284004. Tutti i dettagli su concerto e programma sono sul sito web www.stagionemusicale.it.