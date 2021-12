Gli appuntamenti del weekend con EmozioNatale a Busto Arsizio

L’arrivo incalzante della Natività ci trasporta lungo il percorso liturgico – cristiano che ci ricollega alle tradizioni ecclesiastiche delle festività natalizie. Il primo grande appuntamento che precede la Vigilia di Natale è il grande Concerto di Natale che si svolgerà presso la Basilica di San Giovanni dalle ore 21 a cura di Borsound 919 Essenble, allietando la serata con le musiche tipiche del Natale.

Il Charity Village in Piazza Santa Maria sarà attivo nel week end del 18 e del 19 Dicembre.

Dalle ore 15 del 18 dicembre i volontari della Croce Rossa Italiana – Sezione di Busto Arsizio vi accoglieranno in Piazza per offrirvi una buona cioccolata calda, con la collaborazione della Pasticceria Santa Maria. Agesp Strumentali sarà presente in Piazza con la campagna “Difesa totale” volta a sostenere le difese immunitarie e offrire una protezione durante le fredde giornate invernali.

Tantissime le attività che si svolgeranno tra il 18 e il 19 dicembre anche in Piazza San Giovanni:

Radio Busto Live sarà presente in piazza con la Christmas Radio e l’evento Libri in Piazza che vedrà anche la partecipazione della Galleria Boragno. Dalle ore 18 si svolgerà la Parata di Natale, subito dopo che Babbo Natale avrà letto alcune delle letterine dei bambini delle scuole della Città portategli dai suoi aiutanti.

In piazza Vittorio Emanuele II, a partire dalle ore 18, si svolgerà una magnifica sfilata di moda sul ghiaccio, il Fashion Christmas Show, coinvolgendo bellissime e bravissime pattinatrici. Questo evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione della Gioielleria 24 Watch and Jewels, agli abiti forniti da White Stone e da Glenfield Abbigliamento e della professionalità di Giovanni Tropeano, che pettinerà le partecipanti alla sfilata.

Domenica 19 dicembre dalle ore 18 in piazza San Giovanni si svolgerà un’importante iniziativa per evidenziare l’impegno e la volontà di proteggere la biodiversità animale: la Giornata a 4 zampe che vedrà la partecipazione del Consigliere Comunale Alessandro Albani e di Luca Torno, in rappresentanza del Safari Park di Pombia, a presentare l’evento. Saranno presenti anche le associazioni Casaringhio, APAR Onlus – Canile Comunale di Busto Arsizio e Safari Park Pombia, che da anni si spendono per la tutela della biodiversità ambientale.

Nell’ambito della Sostenibilità trova spazio un’ulteriore iniziativa che offre ai cittadini di Busto Arsizio l’occasione di riavvicinarsi alla natura e sostenere l’ambiente: Il Mercato Agricolo in Parco Comerio, che ritorna domenica 19 dicembre e si propone in una edizione straordinaria Natalizia, così da dare l’occasione di imbandire le tavole delle festività con prodotti genuini e biologici. Il Mercato Agricolo in questa edizione straordinaria prevede un’apertura prolungata dalle ore 9:00 fino alle ore 18:00, offrendo un ampio spazio espositivo per circa 20 aziende e coltivatori diretti che offriranno prodotti biologici e a KM0, non trattati e che rispettano i cicli della natura e la stagionalità e prevedendo diverse attività per adulti e per bambini, come l’Aperitivo del Contadino, il quale sarà costituito da prodotti genuini e del territorio e che successivamente saranno acquistabili presso i vari stand presenti al Mercato. Sarà possibile raggiungere il Mercato Agricolo anche tramite il Trenino di Natale, che effettuerà una fermata presso il Parco Comerio.

Babbo Natale sarà nuovamente presente in Piazza San Giovanni il 19 Dicembre presso la Casetta di Babbo Natale per accogliere i bambini, con l’inizio della Parata di Natale, a partire dalle ore 18 che vedrà i bambini sfilare per le vie del Centro Cittadino.

Per i più freddolosi e per chi non vuole uscire di casa, ma vorrebbe avere l’opportunità di incontrare Babbo Natale, abbiamo previsto l’iniziativa del Babbo Natale At the Phone, così dare la possibilità a tutti di incontrare Babbo Natale, attraverso una videochiamata di gruppo. Per usufruire di questa possibilità registratevi entro il 21 dicembre sull’apposita piattaforma tramite il link https://localistic.it/babbonatale/

Quest’anno per il BA Natale 2021 – Città di Busto Arsizio sono state sviluppate diverse iniziative che sfruttano il potere della tecnologia e del digitale, come i Podcast di Natale, grazie alla collaborazione nata con Polyglot Radio, il primo podcast per gli italiani all’estero, la casa editrice Nepturanus che ha fornito il racconto “Il Cangiante Mondo di Elia”, la casa editrice Believe Edizioni che ha fornito la raccolta di poesie intitolata “Emozioni” di Nancy Urso. Durante il week end sarà reso disponibile l’ultimo dei Podcast di Natale, con la collaborazione della Galleria Boragno che ci leggerà una storia di Natale per i più piccoli.

Per ascoltare l’intera raccolta dei Podcast di Natale cliccate al seguente link http://www.royaltime.it/royaltime/podcast-di-natale/