Brucia la Gioeubia a Busto Arsizio. Diretta streaming alle 18

Verrà bruciata questa sera, giovedì, in diretta streaming nel giardino quadrato del Museo del Tessile l’unica Gioeubia autorizzata quest’anno dall’amministrazione comunale. A causa delle restrizioni ancora vigenti per contrastare la pandemia da Sars Cov2 anche l’edizione 2022 del tradizionale falò del fantoccio non vedrà la presenza del pubblico.

L’appuntamento è sulla pagina Facebook di Varesenews a partire dalle 17,55 per il falò del fantoccio che, secondo la tradizione locale, scaccerà l’inverno e favorirà i raccolti. Il consiglio dell’amministrazione è quello di seguire l’evento on line e festeggiare in casa (o nei ristoranti della città) con il piatto tradizionale e cioè risotto e luganiga.

Il fantoccio quest’anno (nella foto sopra, posizionato in piazza Santa Maria) è stato realizzato dalla Famiglia Bustocca, in collaborazione con i ragazzi della Comunità di recupero Marco Riva di Busto Arsizio.