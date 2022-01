I Mastini travolgono il Bressanone: 13 gol per i gialloneri

Va ben oltre le attese e le speranze della vigilia il viaggio in Alto Adige dei Mastini di coach Matteo Malfatti: i gialloneri dovevano vincere per consolidare la propria posizione playoff ma lo hanno fatto con un divario clamoroso, 13-2 ai danni del Bressanone in crisi nerissima.

Sul ghiaccio del Falcons, il Varese ha dilagato nel terzo centrale quando ha messo a segno ben nove reti contro una difesa di casa in confusione: massimo stagionale, ovviamente, per la formazione del presidente Torchio che ha così allungato sull’Appiano (fermo per riposo) e sulla “linea” che demarca chi andrà ai playoff e chi no.

Serata di gloria un po’ per tutti, con menzione particolare per Adam Capannelli: il neo-acquisto canadese dell’attacco giallonero torna dalla Eishalle Brixen con la bellezza di 6 punti in un colpo solo, ovvero tre gol e tre assist. Doppiette invece per Cordin, De Biasio ed Erik Mazzacane ma sull’elenco marcatori finiscono pure l’altro straniero McGrath, Caletti, Piroso e Tilaro. Una sagra del gol giallonero che permette, tra le altre cose, a Malfatti di far esordire tra i pali Edo Mordenti, inserito per l’ultimo drittel al posto del titolare Muraro.

La partita ha storia solo per il tempo della prima frazione, quando il Varese preme ma fatica a passare e deve attendere quasi il quarto d’ora per lo 0-1 siglato da Capannelli con disco rubato e scaraventato in rete. Prima del gol però Muraro aveva dovuto disimpegnarsi per sventare le azioni rapide dei Falcons. La seconda rete giallonera, di Cordin dopo azione caparbia di Tilaro dietro la gabbia, ha concluso una prima parte di gara tutto sommato equilibrata e molto corretta.

Poi il 9-1 di parziale con reti a ripetizione del Varese ha chiuso i conti, e a poco è servito al Bressanone cambiare portiere. Benissimo i gialloneri, ovviamente, con azioni attente, manovrate e precise; malissimo però i padroni di casa che a questo punto abbandonano quasi del tutto le residue speranze di accedere alla fase decisiva del campionato.

Con i tre punti intascati i gialloneri possono lavorare con tranquillità in vista del prossimo incontro, quello di domenica 6 febbraio ad Appiano. Scontro diretto e battaglia assicurata per andare ai playoff: quella sera non si potrà sbagliare.

BRESSANONE FALCONS – MASTINI VARESE 2-13 (0-2; 1-9; 1-2) MARCATORI: 14.11 Capannelli (V), 16.31 Cordin (V – M. Mazzacane, Tilaro); 21.15 Capannelli (V – Piroso, De Biasio), 23.59 McGrath (V – Capannelli, Piroso), 24.38 Tilaro (V – Cordin, M. Mazzacane), 26.38 Cordin (V – Vanetti), 27.24 De Biasio (V – Capannelli), 29.57 Bergmeister (B – K0stner, Di Schiavi), 31.19 Caletti (V – Piroso, P. Borghi), 33.52 E. Mazzacane (V – Cordin, De Biasio), 35.40 E. Mazzacane (V – M.Mazzacane, Cordin), 38.27 Capannelli (V – Belloni, Schina), 44.29 De Biasio (V – M. Mazzacane, McGrath), 45.41 Baumgartner (B – Nardon, Castagnaro), 52.54 Piroso (V – Capannelli, McGrath). VARESE: Muraro (Mordenti dal 40′); Schina, E. Mazzacane, De Biasio, McGrath, Belloni, Bertin; M. Borghi, Caletti, P. Borghi, Capannelli, Vanetti, Piroso, Tilaro, M. Mazzacane, Cordin.

ARBITRI: Bagozza e Tirelli (Mair e De Toni).

NOTE. Penalità: B 2′, V 4′. Superiorità: B 0-2, V 0-1.

IHL – QUALIFICATION ROUND

CLASSIFICA: Dobbiaco 14 (2 partite), VARESE 13 (4), Como 11 (2), Appiano 8 (3), Bressanone 4 (3).