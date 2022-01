Scuole fredde a Somma Lombardo: l’opposizione chiede una commissione

Nel braccio di ferro tra il comune e i genitori dei ragazzi della scuole medie del comprensivo Da Vinci di via Marconi di Somma Lombardo sul problema del riscaldamento delle aule, interviene il centrodestra sommese con la richiesta di una commissione urgente: «Una situazione che si protrae da troppi giorni».

«Ben fatto l’ampliamento delle aule lo scorso anno per garantire la continuazione della didattica, ma si pensava che avessero preso in considerazione anche l’aumento della potenza termica necessaria per riscaldare gli ambienti», commentano Lega, Fratelli d’Italia e Sommasì.

E continuano a criticare: «Le caldaie a Somma Lombardo sono in sofferenza, non come gli stipendi degli Amministratori che sono stati prontamente aumentati come previsto dalle norme centrali».

Aule fredde e i lavori nelle scuole

Le temperature, accuratamente rilevate, oscillano per molte classi tra 15 e 16 gradi, a volte 14. Altre classi sono sopra i 18 gradi e quindi nel range previsto in ambienti scolastici.

L’assessore ai Lavori pubblici, Edoardo Piantanida Chiesa, ha riconosciuto che il problema ha radici più lontane e non è solo da riscontrarsi dalle temperature fredde di settimana scorsa: Le aule della scuola, come in tanti altri istituti in vari Comuni, sono state riviste per assicurare spazi più ampi. Questo ha comportato notevoli cambiamenti negli equilibri dell’impianto di riscaldamento, che si è dovuto ricalibrare».

A novembre si è intervenuti per risolvere il problema del freddo emerso in alcune classi, ma qualcosa è andato storto, come ha precisato l’assessore: «Subito dopo le vacanze di Natale, alla ripresa dell’attività, è emerso che c’era una perdita. Abbiamo dovuto verificare ed è stata individuata: ora i lavori di riparazione stanno partendo e si risolverà».

Dopo lo scoppio della polemica, giovedì 27 gennaio, è stata riparata la perdita alle scuole medie ed è «stato riequilibrato l’impianto», mentre alla materna – visto che il termometro era stabile e il riscaldamento funzionante – sono stati eseguiti dei lavori di manutenzione volti a scongiurare nuovi problemi.

Nel weekend appena trascorso, tra sabato 29 e domenica 30 gennaio, la ditta di manutenzione ha effettuato due controlli plesso Leonardo Da Vinci e Materna Galli, come ha comunicato Piantanida sui gruppi Facebook sommesi: nel plesso “Da Vinci” la ditta ha fatto un lavoro «volto a ritrovare un equilibrio del riscaldamento il più possibile uniforme tra le aule in attesa del lavoro di sostituzione delle pompe (da concordarsi con la dirigenza scolastica come tempistiche in modo da creare i minori disagi possibili)»; mentre si sono eseguiti controlli al bruciatore della materna in attesa «della sua completa sostituzione».

Questa mattina, lunedì 31 gennaio, erano in agenda altri due controlli nei due plessi prima dell’arrivo degli studenti.