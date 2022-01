Servizio civile in Croce Rossa a Luino: quattro i posti disponibili

La Croce Rossa di Luino e Valli, da sempre attenta e vicina ai giovani e alle loro esigenze, ha attivato per il 2022 l’opportunità per 4 giovani tra i 18 e 28 anni di fare l’esperienza come operatori del Servizio Civile nella squadra del Comitato luinese.

I giovani che desiderano intraprendere questo percorso si impegnano quindi a prestare servizio per 12 mesi, 5 giorni a settimana, per un totale di 25 ore settimanali. I volontari ricevono un rimborso spese di 444,30 euro e al termine del Servizio Civile ed un certificato di partecipazione.

Le attività del progetto sono quelle Sociali e di Assistenza che Croce Rossa svolge da sempre sul territorio. E’ possibile aderire al progetto utilizzando questo link https://domandaonline.serviziocivile.it/ e accedendo con SPID. Per maggiori informazioni si può scrivere a luino@cri.it o visitare il sito www.criluino.it.

«Affrettati ad inoltrare la tua candidatura, il bando scade alle 14:00 del 26/1/2022!», fanno sapere dalla Croce Rossa di Luino e Valli.

«Il Servizio Civile è l’occasione per noi Giovani di metterci in gioco accrescendo le nostre capacità professionali e sviluppare un miglior senso civico – spiega Sebastian Ballardin, Coordinatore della campagna reclutamento al progetto –. Aver l’opportunità di svolgere questo progetto nell’associazione di Croce Rossa è un’occasione da non perdere perché ci si confronterà con persone che svolgono determinate attività tutto l’anno o con persone che necessitano aiuti specifici. Queste esperienze, non solo faranno parte del nostro bagaglio personale, ma svilupperanno una spiccata umanità che in questo periodo è necessaria».

«Ho iniziato anche io la mia esperienza in Croce Rossa quando avevo vent’anni, partendo proprio con il servizio civile e diventando poi volontario – commenta Pierfrancesco Buchi, Presidente della Croce Rossa di Luino e Valli –. Oggi dopo 22 anni sono ancora in CRI, ho fatto un percorso di crescita all’interno dell’associazione e grazie ad essa e alle persone straordinarie che ho incontrato sul mio cammino, sono maturato anche come cittadino attivo all’interno della mia Comunità. Il nostro auspicio per i nuovi operatori sarà proprio questo: di vivere la Croce Rossa come un buon compagno di viaggio che non si tira mai indietro e da cui si può solo imparare».

Il Servizio Civile è un programma che fa capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che offre ai giovani la possibilità di dedicare volontariamente un anno della propria vita, in favore di un progetto solidaristico inteso come impegno per il bene della comunità.

I requisiti per partecipare, oltre all’età, sono la cittadinanza italiana o di altri Paesi dell’Unione Europea, il regolare permesso di soggiorno nel caso di cittadini non comunitari e infine non aver riportato condanne penali.