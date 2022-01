Come si elegge il Presidente della Repubblica

Come funziona l’elezione del Presidente della Repubblica? Vi proponiamo i seguito una breve spiegazione della modalità con cui il Parlamento sceglie la carica più alta dello Stato.

La carica di Presidente della Repubblica dura sette anni ed è la più alta tra quelle previste dall’ordinamento nazionale. La sua elezioni coinvolge i deputati, i senatori (compresi quelli a vita) e i rappresentanti delle Regioni. Con l’attuale conformazione delle Camere (la riforma votata nel 2020 che taglia il numero dei parlamentari, ndr) voteranno in tutto 1009 membri: 630 deputati, 321 senatori (inclusi i senatori a vita) e 58 delegati regionali.

A definire le modalità di elezione è l’articolo 83 della Costituzione. Il voto viene effettuato in modo segreto e il nuovo presidente, per essere eletto deve ottenere una maggioranza qualificata dei due terzi dell’assemblea. Se dopo il terzo scrutinio ancora non si riesce ad eleggere un candidato, dalla quarta votazione diventa sufficiente la maggioranza assoluta (la metà più uno dei votanti). Lo scrutinio viene effettuato dal presidente della Camera in seduta pubblica.

Qui trovate i 12 presidenti che si sono avvicendati dalla nascita della Repubblica.

Qui trovate gli articoli di Varesenews sul presidente uscente Sergio Mattarella.