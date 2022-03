“Era ossessionata dalla gelosia”: a processo un uomo di Induno accusato di aver preso a bastonate la ex

«Per me è finita, non insistere». I due avrebbero forse potuto chiarirsi per l’ultima volta ma poi i fatti degenerarono e finirono con le bastonate, per le quali è a processo un giovane accusato di lesioni. I fatti risalgono alla fine di gennaio 2019 a Induno Olona, dove l’imputato viveva assieme ai genitori.

In aula a Varese oggi – martedì 22 marzo – si sono rivissute le tensioni di quel rapporto travagliato: prima da parte della persona offesa, l’ex fidanzata sentita dal tribunale, poi dello stesso imputato che ha ricostruito la temperie di quei momenti. Messaggi a raffica, in serie, dopo che la storia era finita, con parole grosse e richieste continue di appuntamenti da parte della donna.

«Continuava a insistere, mi offendeva, veniva sotto casa, mi ha fatto danni alla macchina. Ero spiato in continuazione, lei era ossessionata dalla gelosia» ha spiegato l’uomo che non ha rifiutato di essere interrogatorio. Poi l’epilogo, quella sera quando la donna arriva sotto casa dell’uomo e pretende un incontro ma anche in quel caso la situazione degenerò: secondo l’imputato la sua reazione legata al lancio di un sasso contro il vetro dell’auto è dovuta al fatto che la donna al volante avrebbe tentato di investirlo. Secondo la persona offesa oltre al sasso lanciato verso la vettura vi sarebbero state anche delle “legnate” portate col manico di scopa e che avrebbero provocato delle lesioni.

La prossima udienza fissata per il 21 giugno servirà a sentire un teste, un amico dell’imputato, ma anche i carabinieri della stazione di Arcisate che quella sera intervennero a Induno Olona. L’imputato, 30 anni, coetaneo della persona offesa deve rispondere di lesioni aggravate: la donna dopo i fatti è finita in ospedale con una prognosi di 7 giorni. Il difensore dell’imputato, l’avvocato Roberto Donetti ha prodotto in aula diversi messaggi whatsapp fra i due nei quali è stata ricostruita la relazione. Lo stesso imputato qualche mese ha denunciato a sua volta per lesioni la sua ex, ora imputata in altro processo dinanzi al giudice di pace di Varese.