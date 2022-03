Pnrr, 82 miliardi sono destinati direttamente alle imprese

Orientarsi nel labirinto delle possibilità offerte dal Pnrr non è per niente facile sia per le pubbliche amministrazioni che per le aziende. D’altronde è uno stanziamento senza precedenti che risponde a un programma altrettanto ambizioso dell’Italia.

Gli esperti, Giorgia Aresu e Dario Arban, partner Kpmg, in un recente incontro organizzato dall’Unione industriali della provincia di Varese, hanno spiegato impatto, dimensioni, tempi della manovra e le traiettorie di investimento per le imprese italiane nelle diverse missioni previste dal piano.

Dei 235 miliardi di euro previsti per l’Italia dal Pnrr, 82 sono destinati direttamente alle imprese. Ben 34 miliardi sono riservati alla missione 2 cioè quella relativa alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica. Altri 27,6 miliardi andranno alla missione 1, cioè a interventi per la digitalizzazione, innovazione e competitività, turismo e cultura 4.0. Per quanto riguarda l’istruzione e la ricerca, rientranti nella missione 4, sono previsti 11,2 miliardi di euro, mentre 7,9 miliardi saranno destinati alle imprese che avranno come obiettivo la missione 5, ovvero inclusione e coesione, e 1 miliardo di euro alle imprese che attraverso la missione 6, relativa alla salute, svilupperanno interventi di telemedicina e reti di prossimità nel territorio.

Gli 82 miliardi verranno erogati alle imprese tramite finanziamento con vari strumenti finanziari (7%), credito d’imposta e agevolazioni (46%) e trasferimenti a fondo perduto (47%). Il 70% delle risorse andrà impegnato nel 2022, mentre il residuo 30 % entro il 2023. Gli interventi dovranno essere conclusi entro il 2026.