A Varese dal 15 aprile il corso per l’esame di radioamatore

Sono aperte le iscrizioni al corso annuale 2022 di radiotelecomunicazioni per preparare i candidati all’esame che consente di ottenere la patente di radioamatore.

Organizzate dalla sezione di Varese di Ari (Associazione radioamatori italiani), le lezioni – durata di circa un’ora e mezza ciascuna – inizieranno mercoledì 15 aprile alle ore 21 presso la sede sezionale di largo Gigli 2 (ex macello civico) a Varese, ll corso prevede una lezione alla settimana, istruttore sarà il socio Ari ingegner Claudio Bergonzi nominativo IK2YWN, che prenderà quest’anno il posto dell’ingegner Pietro Gervasini I2GEK che per trent’anni ha preparato centinaia di appassionati all’esame di radioamatore.

Tra gli argomenti come sempre nozioni di elettrotecnica, radiotecnica, antenne, legislazione, norme nazionali e internazionali. Ci si può iscrivere presentandosi in sede il venerdì sera dopo le 21. La partecipazione al corso è subordinata al pagamento della quota di iscrizione pari a 100 euro da versare all’atto dell’iscrizione stessa (direttamente in sede o a mezzo Iban), quota che include anche l’iscrizione all’Ari Radioclub e la fornitura del libro di testo per seguire le lezioni che termineranno nel mese di novembre in concomitanza con l’esame.

Scopo del corso è preparare appunto i futuri radioamatori al superamento della prova ministeriale prevista per legge che si svolgerà a Milano presso la sede regionale del Mise, il Ministero per lo sviluppo economico (le modalità operative verranno illustrate alla prima lezione), Ai partecipanti sarà fornita una conoscenza di fondo dei fenomeni radioelettrici, delle norme che regolano le radiocomunicazioni e il servizio di radioamatore, nonché tutte le nozioni operative di base che un radioamatore deve conoscere. Gli argomenti verranno spiegati in modo semplice e facile da comprendere per tutti, in modo da consentire grazie ovviamente all’impegno e alla passione di superare l’esame di teoria e di diventare a tutti gli effetti un radioamatore.

Per ulteriori informazioni si può inviare una mail all’indirizzo info@arivarese.com – Giovanni Romeo 338-8873633