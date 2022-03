Varese, la delega alla multiculturalità alla consigliera Helin Yildiz

Novità a Palazzo Estense per quanto riguarda gli incarichi conferiti tra i membri del consiglio comunale: il sindaco di Varese, Davide Galimberti, ha infatti assegnato la delega alla Multiculturalità e Rapporti con le comunità alla consigliera Helin Yildiz eletta nel 2021 tra le fila del Partito Democratico.

La 28enne nata in Italia da genitori curdi, laureata in rapporti internazionali, è stata scelta con – sottolinea una nota dell’amministrazione – l’obiettivo di «favorire i processi di inclusione delle comunità presenti sul territorio, in un’ottica di maggiore accesso e promozione della partecipazione alla vita culturale e sociale della città. Un passo importante per consentire l’effettiva inclusione della dimensione multiculturale, favorendo il senso di coesione e appartenenza alla collettività, valorizzando al tempo stesso il rispetto delle diverse identità culturali».

«L’intento di questa delega è coinvolgere maggiormente nel tessuto sociale e politico della città tutte quelle persone con background migratorio, creando un clima più inclusivo e più democratico – spiega la stessa Yildiz – Questa delega è importante e riflette un nuovo approccio dell’amministrazione, perché è la prima nel suo genere a Varese. L’integrazione è un tassello importante della società e parte dal livello locale. Lo vediamo in questi giorni con la crisi internazionale in atto, con l’arrivo di persone dall’Ucraina e i conseguenti processi di accoglienza e inclusione che questo comporta. Ringrazio il sindaco per la fiducia, credo che otterremo buoni risultati con il contributo dell’amministrazione comunale».