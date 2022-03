Il Varese Pride 2022 si farà

E’ ufficiale: quest’anno il Varese Pride si farà. Si tratta del coloratissimo e gioioso evento che chiude la settimana internazionale dell'”Orgoglio” LGBTI+ (Lesbica, Gay, Bisex, Trans, Intersex): un corteo che punta a dare visibilità alla comunità, sfidando la Storia che per troppo tempo l’ha costretta a nascondersi alla società, unendosi in una parata che grida al mondo la propria fierezza nel non aver paura di essere se stessi.

«Gli eventi che riempiranno la settimana del Pride non sono ancora stati decisi, ma la nostra intenzione è quella di collaborare con partner esterni e altre associazioni e realtà varesine – ha affermato Giovanni Boschini, presidente di Arcigay Varese – porteremo nella nostra città sia eventi culturali, che di divertimento, poiché è emerso il grande bisogno dei cittadini di incontrarsi dal vivo e non più attraverso lo schermo di un computer, come succedeva durante la pandemia».

Riguardo alla tradizionale manifestazione che chiude la settimana del Pride, fissata per il 18 giugno 2022, sarà necessario attendere per conoscere le normative che entreranno in vigore rispetto alle restrizioni legate all’emergenza sanitaria. Nonostante la situazione pandemica sia ormai altalenante, non dando quindi la possibilità di conoscere con largo anticipo quali saranno gli obblighi rispetto agli assembramenti e al distanziamento sociale, durante la sfilata sarà comunque obbligatorio indossare la mascherina.

«Il percorso del Varese Pride 2022 rimarrà invariato rispetto a quello degli anni precedenti – conclude Boschini – Il corteo partirà alle 16.30 da Via Sacco. Ci teniamo molto anche ad organizzare la festa finale in Piazza Monte Grappa, ma stiamo ancora lavorando per ottenere i permessi e poter vivere il nostro pride in piena sicurezza».

Per sostenere e aiutare a realizzare al meglio il Varese Pride 2022, è possibile fare una donazione a questo link sul sito di Arcigay Varese.