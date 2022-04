Una nuova casetta dei libri sulla ciclabile della valle Olona 

Sarà ancora più piacevole passeggiare in valle Olona, soprattutto per chi frequenta la ciclo-pedonale e, alla passione per lo sport e la natura unisce una predilezione per la lettura. Grazie ad un gruppo di cittadini, infatti, è ora disponibile a Gorla Minore una casetta dei libri.

In un pomeriggio di sole di primavera è stata inaugurata la teca in legno, già subito impreziosita di alcuni volumi.

A dare il via all’iniziativa, diverse associazioni presenti sul territorio: gli amici della Valle, della Ferrovia della Valmorea, delle Acli, del Cipta e della Biblioteca.

Il plauso dell’Amministrazione comunale all’iniziativa

Al cospetto del sindaco di Gorla Minore, Vittorio Landoni, e dell’assessore alla Cultura, Annalisa Castiglioni, visibilmente entusiasti per l’impegno dei fautori di questa iniziativa, i volontari hanno dato avvio a quella che potrebbe diventare una bella abitudine per chi frequenta la valle.

La casetta dei libri, collocata circa a metà strada tra le scalette che conducono al Collegio Rotondi e quelle salgono verso Prospiano, si trova nei pressi del cancello che porta a Villa Durini. Da oggi sarà dunque possibile scegliere gratuitamente un libro, lasciarne un altro nella casetta, in un generoso scambio di cortesia tra sconosciuti che hanno due cose in comune: l’amore per la compagnia che può fare un buon libro e le passeggiate nel verde della valle Olona.