Al Castello di Masnago talk con James Bradburne

Si terrà giovedì 26 maggio alle 18.00 al Castello di Masnago, Varese – nell’ambito delle conferenze con i protagonisti della mostra Giappone: disegno e design. Dai libri illustrati Meiji ai manifesti d’arte contemporanea in corso fino all’11 settembre 2022 – il talk in collegamento da remoto con James Bradburne, Direttore generale della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca nazionale Braidense.

Il Direttore Bradburne, grande amante del Giappone e della sua cultura, racconterà del legame del Giappone con Brera e del perché del prestito di volumi provenienti dalla Biblioteca Nazionale Braidense alla mostra al Castello di Masnago.

Si affronterà il tema della valorizzazione del patrimonio librario e delle mostre che lo raccontano, con un particolare riferimento alla mostra tenutasi nel 2019 proprio alla Biblioteca Nazionale di Milano Pagine Giapponesi. Immagini e racconti dal Giappone attraverso i libri della Biblioteca Braidense, in qualche modo legata da fili orientali alla collezione di volumi giapponesi di Varese.

Si parlerà di libri, opere d’arte e documenti in relazione alla complessa gestione integrata e organica di una pinacoteca e di una biblioteca storica quale esperienza unica di valorizzazione del patrimonio.

Partecipano al talk le curatrici della mostra, prof.ssa Rossella Menegazzo e dott.ssa Eleonora Lanza dell’Università degli Studi di Milano, insieme a Daniele Cassinelli, Direttore dei Musei Civici di Varese. James M. Bradburne architetto, designer e museologo anglo canadese, ha progettato padiglioni di esposizioni internazionali, centri scientifici e mostre d’arte internazionali. Ha studiato in Canada e in Inghilterra, si è laureato in architettura presso l’Architectural Association e ha conseguito il dottorato in museologia all’Università di Amsterdam.

Negli ultimi vent’anni ha realizzato mostre, progetti di ricerca e convegni su incarico dell’UNESCO, di governi nazionali, di fondazioni private e di musei in varie parti del mondo.

Dal 2006 al marzo 2015 è stato direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, dedicandosi a trasformare il

Palazzo in un centro culturale dinamico. Dal 2015 è Direttore generale della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Nazionale Braidense.

La conferenza potrà essere seguita sia in presenza che online.

Per entrare nella riunione clicca qui:

https://us02web.zoom.us/j/82542283709

Giappone: disegno e design. Dai libri illustrati Meiji ai manifesti d’arte contemporanea

Castello di Masnago, Varese | Fino all’11 settembre 2022.