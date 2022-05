Cairate, uomo investito e trasportato con l’elisoccorso: è grave

Un uomo di 55 anni si trova in gravi condizioni di salute dopo essere stato vittima di un investimento questa mattina – martedì 17 – a Cairate. Secondo le prime informazioni comunicate dal 118, l’uomo, a piedi, è stato travolto da un veicolo intorno alle 7,15 mentre percorreva via Pietro Nenni, una strada che si trova nei pressi della rotatoria dove si collegano la SP2 e la SP12.

Per prestare aiuto al ferito si è levato in volo anche l’elisoccorso proveniente da Como; il trasporto verso l’ospedale è stato effettuato in codice rosso. Sul posto sono intervenute anche ambulanza e automedica oltre ai Carabinieri incaricati dei rilievi del caso. (foto di repertorio, di L. Sacchet)

(Articolo aggiornato alle ore 8,00)